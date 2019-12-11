Mecliste bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakanlık bütçesi görüşmeleri devam ediyor

DP Milletvekili Serdar Denktaş, yıllardır var olan TC ile KKTC arasındaki kültürel, tarihsel, güçlü gönül bağınının zedelenmesinin kendisini üzdüğünü dile getirerek, hükümette bulunanların söylemleri nedeniyle; bunun “al-ver” ilişkisine dönmesini üzüntüyle izlediğini kaydetti.

Türkiye ile bağları yeniden güçlendirmek için yapılacak bir şeyler olduğuna değinen Denktaş, bunlardan birinin 1981’den beri Türkiye ile imzalanan protokollerin, Türkiye ile yeniden gözden geçirilerek imzalanması olduğunu kaydetti.

Türkiye ile mazot muafiyeti gibi, bugünkü konjonktüre uygun olmayan birçok protokol olduğuna işaret eden Denktaş, bu protokollerin yeniden gözden geçirilerek, iyi ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cari harcamalar için gelen rakamın kredi, altyapı için gelen kısmın ise hibe olduğunu, ancak bunun değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, Kıbrıs sorunu sonuçlanırsa, bunun sıkıntı yaratabileceğini, gün gele hesaplaşabilmek adına bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.

Anayolları TC katkısıyla, istimlak bedellerinin ise ülke kaynaklarıyla yapıldığını, bazen istimlak bedellerinin yolun yapılması için harcanan paradan daha fazla olduğunu anlatan Denktaş, bunun da değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, “Benim Türkiye ile ilişkilerim çok iyidir” diyenlerin bu konuda bir “beceriklilik” göstermesini istedi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise bu ülkenin birçok noktadaki gerçeklerinin belli olduğunu; kendi doğruları ile hükümetin doğrularının bir olmadığını sölyedi. Özdenefe, bugün gündemde, yapılan istihdamlar ve sözleşmeli personel giderlerindeki artış bulunduğunu belirterek, bu artışın sebebini sordu.

Geleneksel medyaya verilen katkı payında yapılan kesintiyi eleştiren Özdenefe, Başbakan Ersin Tatar’ın sıra sıra dizilmiş fotoğraflarının parasının ne kadar olduğunu ve kimin ödediğini de sordu.

Özdenefe, bu konuda 15 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan genelgeye dikkat çekerek, kimlerin fotoğraflarının nasıl asılacağının mevzuatla belirlendiğini anımsattı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusundaki görüşlerini de ifade eden Özdenefe, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonun yaptığı çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasının önemine işaret etti.

Ülkede, uyuşturucu ile ilgili olarak üç maymunun oynandığını söyleyen Özdenefe, uyuşturucu konusunun okul öncesi ve lise sona kadar müfredata konulmasına ilişkin çalışma yapıldığını, ancak şu anda sadece lise seviyesinde müfredata girdiğini söyledi.

Bu yıl uyuşturucu konusunun ilk ve ortaokullarda müfredata girmesi konusunda sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden Özdenefe, KKTC genelinde madde deneme yaygınlığı konusunda bazı rakamlar ve araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu konusunda yapılan çalışmalara ve gizliliğin önemine değinen Özdenefe, bu konuda medya kuruluşları ve Başbakanlığa büyük görevler düştüğünü söyledi.

Uyuşturucu rehabilitasyon merkezi konusundaki çalışmalar hakkında Başbakan Ersin Tatar’dan bilgi isteyen Özdenefe, Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangın sonrasında kandaki uyuşturucu maddeyi tespit edebilecek cihazın alındığını, ancak cihaz için gerekli kitlerin alınmadığını, bu sebeple de rehabilite olacak kişilere düzenli testlerin yapılamadığını, dolayısıyla da bu konuda kontrolün sağlanamadığını kaydetti.

Fazilet Özdenefe, trafikteki denetimlerde sürücülerin kanında sadece alkole bakılmasının yeterli olmadığını, uyuşturucuya da bakılması konusunda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

11/12/2019 20:26