Meclis’te bütçe maratonu üçüncü gününde

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.46’da başladı.

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11/12/2024

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Meclis’te bütçe maratonu üçüncü gününde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.46’da başladı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Genel Kurul’da bugün, 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve Bakanlığa bağlı 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesi görüşülecek.

Genel Kurul'da ilk olarak 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınıyor. 

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TAGS: meclis, bütçe
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