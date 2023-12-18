Meclis’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, sahte reçete soruşturması nedeniyle hastaların yaşadığı ilaç sıkıntılarına dikkat çekti; ilaç kriz masası kurulmasını önerdi.

Özuslu, bir kişinin, hasta olan çocuğu için bir doktordan sosyal sigorta reçetesi aldığını ancak ilaçlarını hiçbir eczaneden alamadığını söyledi.

Özuslu, bu gelişmenin üzücü olduğunu vurgulayarak bugünden itibaren eczanelerin reçete yapmama kararının krize sebep olduğunu kaydetti ve bir an önce bir kriz masası kurulması çağrısı yaptı.

Cesur davranıp da bu soruşturmayı başlatan Bakan ve bürokratlarına teşekkür eden Özuslu, bu işle sapla samanın karıştığını ve acele davranılmasından dolayı insanların kurban olduğunu belirtti.

Eczacılar ve serbest hekimlerin mağdur olduğunu ve mali sıkıntı içerisine girdiklerini dile getiren Özuslu, bu kişilerin aile boyu travma yaşadıklarını kaydetti.

Sami Özuslu, doktor ve eczacılardan özür dilenmesi gerektiğini ifade ederek, ilaç meselesinde birçok reçetenin incelenmesi gerektiğini ve incelemenin ne kadar süre süreceğinin de bilinmediğini belirtti.

İlaçlara Türkiye’de yüzde 25 zam yapıldığı bilgisini aldıklarını dile getiren Özuslu, ilaç fiyatlarının ülkede de zamlanacağının net olduğunu, ilaç ihtiyacının artacağı ve ilaç krizinin da daha da büyüyeceğini kaydetti.

Özuslu, ilaç kriz masası kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Güney’de çalışan inanların ciddi sıkıntıları da olduğuna değinen Özuslu, “Bu işi federal çözümle halledeceğiz ama siz nasıl halledeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım alanların ve sosyal sigorta emeklilerinin asgari ücretin altında bir rakama mahkum edildiğini dile getiren Özuslu, bu uygulamanın ikinci iş yapma zorunluluğu yarattığını kaydetti.

Sami Özuslu, asgari ücretinin özel sektörde çalışanların ebedi ücreti olduğunu dile getirerek, Asgari Ücret Yasası'na da dokunulması gerektiğini söyledi.

Yükseköğrenim sektöründe bir profesör ve doçentin maaşının asgari ücret olmasını kimsenin kabul edemeyeceğini dile getiren Özuslu, bu konuda da düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, asgari ücretin kademeli olarak artması çalışmasının yapılması gerektiğini belirtti.

Özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesinin artırılması için teşvik edilmesini de dile getiren Özuslu, sendikalı ve toplu iş sözleşmesinin işverenin de lehine olduğunu kaydetti. Özuslu ayrıca, engelli istihdamı ile ilgili de bilgi istedi.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da konuşmasında, Bakanlık altında bulunan en önemli dairelerinden birinin Sosyal Hizmetler Dairesi olduğunu kaydetti.

Bu dairenin imkansızlıklar içerisinde hizmet vermeye çalıştığını ve hizmetlerinin yetersiz kaldığını dile getiren Rogers, bazı birimlerin kapatılmasının üzücü olduğunu belirtti.

Bu daireye personel alımının artırılması gerektiğine de dikkat çeken Rogers, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin etkili çalışması için birçok yasal çalışmalar olduğunu fakat bu yasaların bir türlü hayata geçirilmediğini kaydetti.

Çocuk İzleme Merkezinin önemli olduğuna vurgu yapan Rogers, bu çocukların yaşadığı travmaların önüne geçilmesi gerektiğini ve bu merkezin hayata geçirilerek ilgili yasasının da en yakın zamanda geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlık teşkilat yasasının da güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Rogers, Türkiye ile hazırlanan protokolün ne durumda olduğunu sordu ve bu konuda bilgi istedi.

Rogers, yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezlerinin olmadığından dolayı birçok hastanın bir arada kalmasının bazı ihlallere sebebiyet verdiğini kaydederek, bu bakım evlerinin denetiminin düzgün yapılmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.

Rogers, Sosyal Hizmetler, Çocuk İzleme Merkezi ve Yaşlı Bakım Evleri yasalarının kolektif şekilde çalışılması gerektiğini de söyledi.

İşçi ölümleri ile ilgili de herhangi bir adım atılmamasının üzücü olduğunu dile getiren Rogers, ülkedeki insan ticareti ve insan kaçakçılığının arttığını dile getirerek, ülkeye ön izinle gelen kişilerin takibinin yapılması gerektiğini belirtti.

İşçileri getiren acentelerle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını da soran Rogers, ülkeye gelen kişilere haklarıyla ilgiliyle ilgili bilgi içerikli broşür ve bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal Sigortalar Dairesi ve reçete soruşturmasıyla ilgili de yargı sürecinin devam etmesinden dolayı çok bir şey söylemek istemediğini dile getiren Rogers, bu süreçte halkın ilaca erişim sağlayamadığının görüldüğünü ve bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

2022 yılından beri bu konuda yolsuzluklar tespit edildiğinin müdürler tarafından da söylendiğini ve belli dönemlerde yazılar yazıldığını, bu konunun yeni olmadığını söyleyen Rogers, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin neden adım atmadığını ve ödenmelerini yapmaya devam ettiğini sordu.

Sosyal Sigortalar Dairesi kendi içindeki açıkları bildiği halde neden bu açıkları kapatmadığını soran Rogers, hükümetin öncelik yaparak ilaç takip sistemini bir an önce yapması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de söz alarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, çalışma yaşamının ve ülkenin büyümesi ve gelişmesi için en önemli bir bakanlık olduğunu belirtti.

Ülkelerin gelişmesi için üretken bir iş istihdamı yapması gerektiğini dile getiren İncirli, düşük ücretlerle çalışan kişilerin onların gerçek anlamda iş sahibi olmadığını kaydetti.

Düşük ücretli çalışmanın eşitsizlik, adaletsizlik olduğunu dile getiren İncirli, insanların hak ettiği ücretleri alabilmesi için politikalar üretmeleri gerektiğini söyledi.

İncirli, çocuk işçiliğin ülkede ciddi sorun olduğunu ve bu çocukların çalıştıkları için eğitimden geri kaldıklarını dile getirerek, buna karşın bir plan ve program yapılması gerektiğini vurguladı.

Çocuk işçiliğinin olmadığı bir ülke yaratılması gerektiğini söyleyen İncirli, çocuk işçiliğine yönelik çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sıla Usar İncirli, çevreye duyarlı olmayan bir istihdamın ülkede ne kadar yükseldiğini ilk bu bakanlığın görmesi gerektiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirerek, bunun bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi ve çevreyi koruma konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Nüfusun arttığını buna bağlı olarak tüketimin de arttığını söyleyen İncirli, üretimin ne olduğunu sordu.

İşsizlik oranının gerçek rakamlarını bilmek gerektiğine dikkat çeken İncirli, kadınlarda ve gençlerde bu oranların yüksek olduğunu kaydetti. İşsizlik oranlarını açıklayan İncirli, insanlara çalışacakları yeni alanlar yaratılması gerektiğini kaydetti.

Binlerce insanın Güney’de çalışmasının ise ayrı bir şey olduğunu dile getiren İncirli, ülkede çok fazla genç işsiz olduğunu ve yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını söyledi.

Bakanlığın projelerinin az olduğunu savunan İncirli, çalışma yaşamının en büyük meselesinden birinin de iş yerlerinin açılıp kapanması olduğunu söyledi ve iş yerlerinin kapanma hızının son zamanlarda arttığını; da bunun ciddi istikrarsızlığı gösterdiğini kaydetti.

Sıla Usar İncirli, yeni iş yerlerinin açılma hızının da fazla olduğunun görüldüğünü dile getirerek, iş kollarının farklı olduğunu ve çalışanların da büyük kısmının 3. ülke insanları olduğunu söyledi. İncirli, yeni firmaların büyük çoğunluğunun da uluslararası firmalar olduğunun görüldüğünü belirtti.

Asgari ücret prim desteklerinin ödenmesi konusunda da sıkıntılar olduğuna dikkat çeken İncirli, etkilenen sektörlerinin prim desteğinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Bazı sektörlerde çalışanlarının sigorta primlerinin yatırılmamasının ortaya çıktığına dikkat çeken İncirli, yüzlerce insanların primlerinin eksik yatırılmasından dolayı kayıp yaşandığını ve bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sigortaların çok önemli olduğunu dile getiren İncirli, "Sosyal Sigortalar bu ülkenin sigortasıdır" dedi.

İncirli, reçete konusunda bugünden itibaren ne yapılması gerektiği konusunda çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekerek, insanların cepten harcayarak ilaç almak zorunda kalması sorununun çözümlenmesi gerektiğini belirtti.

Hekimlerin, eczacıların ve insanların yaşadıkları mağduriyeti anlatan İncirli, sahte reçete meselesinin bir an önce sonuçlanmasını istedi ve gerçek suçluların cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Memlekette Kıbrıslı Türkler için işlerin iyi gitmediğini dile getiren İncirli, “Boşu boşuna kendimizi kandırmayalım. Sorunları kabul edelim ve çözmeye çalışalım” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlulları da konuşmasında, engellilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek engellilerle ilgili ihtiyaç duyulan yasaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'nun açıkladığı engelli yurttaşlar hakkında yapılması gerekenleri madde madde sıralayan Hamzaoğulları, ilçe merkezlerinde bulunan engelli çocukların ulaşımı konusunda İngiltere’deki uygulamayı anlattı ve örnekler verdi.

Güney Kıbrıs’ta engelli öğrencilerin nasıl taşındığını da anlatan Hamzaoğulları, ülkede 18 yaş altında çocuk taşıyan taşımacıların hiçbirinde, Güney’deki taşımacılığı yapanlardaki özelliklerin olmadığını kaydetti.

Biray Hamzaoğlulları bakanların sık değişmesinden dolayı birçok hizmetin yarım kaldığını dile getirerek, çocuklar yasasının halen 1945 yılından kalma olduğunu söyledi ve bazı yasaların güncellenmesi için neler düşünüldüğünü sordu.

Bakanlığa bağlı müfettişlerin yer değişimini de eleştiren Hamzaoğlulları, Karpaz’da sosyal hizmetler uzmanının olmadığını söyledi ve herhangi bir olayda kimden görüş alınacağını sordu.

Biray Hamzaoğlulları, İskele- Karpaz bölgesinde bir dernek kurduklarını ifade ederek, bölgedeki sıkıntıları anlattı ve yıllardır Karpaz halkının uyutulduğunu söyledi.

Bölgede engelli sayısının çok fazla olduğun söyleyen Hamzaoğlulları, bunun da akraba evliliklerinden kaynaklandığını söyledi ve bölgede hizmet bekleyen birçok kişinin olduğunu kaydetti.

Karpaz bölgesinde sosyal hizmetler görevlisine daha çok ihtiyaç olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bölgenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hamzaoğlulları'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu söz aldı.