Mecliste Çift Sandık: Başkan ve Yardımcı Aynı Anda Seçiliyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Ziya Öztürkler’in istifası sonrası meclis başkanlık seçimi bugün yeniden yapılıyor. UBP Meclis Grubu, Ziya Öztürkler’i yeniden aday olarak belirlerken CTP Grubu ise meclis başkan yardımcılığı için Fazilet Özdenefe’yi aday gösterecek. Her iki seçim de aynı anda yapılıyor. Meclisim kısa süre içerisinde toplanması bekleniyor.

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