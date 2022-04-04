Meclis’te Covid-19 tartışması

HP Genel Başkanı, Kudret Özersay, Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Cuma günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen, dün negatife döndüğünü açıklayarak, bugün Meclis’te yer almasını eleştirdi.

Kudret Özersay COVID-19 ile ilgili mevzuatta bir değişiklik olup, olmadığını sordu.

Vekiller de Töre’nin yürütmenin başı olarak Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurala uymadığını ifade etti.

Meclis’te kısa süreli gerginlik yaşandı.

Töre ise vekillere “Zan altında bırakacak şekilde konuşma yapmanızı doğru bulmuyorum.PCR ve Antijen testi yaptım. Dün ve bugün yaptığım testim negatif çıktı. İstismarcılığa devam etmeyin” ifadelerini kullandı.

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04/04/2022 11:51