Meclis’te CTP'nin erken seçim önergesinin ivediliği reddedildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşmek üzere bugün saat 11.55’te Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşülmesine geçmeden önce, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 8 Ekim’de sunduğu erken seçim önergesinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla reddedildi.

Bu sırada söz alan Erhürman, ivedilik talebinin görüşülmesinin İsias davası nedeniyle ertelendiğini ancak UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun bir televizyon programında ivedilik talebinin geri çekildiğini söylediğini oysa şu an tezkerenin görüşülmekte olduğunu belirtti.

Erken seçime ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Erhürman, hükümet ortaklarından bazılarının da erken seçimi seslendirenler olduğunu dile getirdi.

Erhürman, sağlık, eğitim, kanalizasyon gibi alanlarda sorunlar yaşandığını ancak hükümetin bunları çözmek için adım atmadığını, “tarihi bir bütçe açığı yaşandığını” savundu.

Turizm ve eğitimde yaşanan sorunlara değinen Erhürman, inşaat sektöründe de yabancılara mülk satışı bağlamında kriz yaşadığını, Merkez Bankası üçüncü çeyreğinde Kuzeyden Güneye artış, Güneyden Kuzeye geçişlerde eksilme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Erhürman, KIB-TEK’in uğradığı zarar ve kalitesiz yakıtın neden olduğu sorunlara değinerek, giderlerin şişirildiğini, Türkiye’den cari bütçeye katkının minimal bir dereceye gerilediğini savundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, ortada plan proje olmadığını, patateste yaşananların da bunu gösterdiğini belirterek, gelen patatesle ilgili de uzmanların şüpheleri olduğunu söyledi.

Deprem konusunda da adım atılmadığını, uzmanların görüşlerinden yararlanılmadığını savunan Erhürman, “Sizin hükümet olma iddianız kalmadı” dedi.

Limanlarda elleçleme ihalesinde neyin hesabının yapıldığını soran Erhürman, bir bebeğin alkollü mama verilmesi sonucu ölümüne yol açılması olayıyla ilgili Polis Genel Müdürü’nün açıklamaları sonrasında hükümetin sessiz kalmasını eleştirdi.

Erhürman, hayat pahalılığı rakamlarının “inandırıcı olmadığını” savunarak, “Sahada hissedilen rakamlar başka” dedi.

2018 yılından beri hayat pahalılığı sepetinin konuşulduğunu ancak değişen bir şey olmadığını söyleyen Erhürman, yüzde 0.78 olarak açıklanan hayat pahalılığı rakamlarına ilişkin hükümetin açıklama yapmadığını bunun da “kurumların yıpranmasına yol açtığını” savundu.

Erhürman, Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’taki silahlanmayı eleştiren açıklamasında “adanın eşit sahipleri olarak mücadelemiz sürecektir” şeklinde açıklama yaptığını bu noktada hükümetin eşit sahibi olarak neler yaptığını sordu.

Erhürman, erken seçim tarihi belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, komitede tarih belirlenmesi çağrısında bulundu.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel söz alarak, 2025’in bütçesinin görüşülmesinin bugün ilk günü olduğunu ancak ana muhalefetin bütçe gününde erken seçimin ivediliğine ilişkin tezkereyi gündeme getirdiğini söyledi.

Üstel, erken seçimin gündemlerinde olmadığını, seçimin 2027 yılında yani zamanında olacağını söyleyerek, Doğu Akdeniz’de Filistin’de, Suriye’de Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kıbrıs’ta yaşananlara değinerek erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Üstel, tezkereye onay vermeyeceklerini kaydetti. Daha sonra tezkere oyçokluğuyla reddedildi.

Genel kurulda daha sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2024 mali Yılı ek bütçe yasa tasarısının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkerenin kabulünden sonra bilgiye sunuşlarda DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partisinden istifa ettiğine yönelik tezkeresi bilgiye getirildi.

Ardından “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine başlandı.

(GÖZ/FEZ) Not: CTP'nin erken seçim önergesinin gerekçesine ilişkin açıklaması ektedir