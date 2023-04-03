Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi

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03/04/2023

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Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi başlattı.

El-Sen’in başlattığı eyleme destek amacıyla bu sabah başlattığı grevin yasaklanmasının ardından KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi yaptı.

“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı" gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu, eylem nedeniyle bugünkü oturumana saat 16.00 sıralarında ara vermek durumunda kaldı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “Bizler Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmak için bu eyleme destek veriyoruz” dedi.

 

03/04/2023 17:12
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TAGS: Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi
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