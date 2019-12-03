Meclis'te Engellilerin Sorunları, İmar Planı ve AIDS Günü Ele Alındı

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda bugün yapılan güncel konuşmalarda engellilerin sorunları, imar planı ve AIDS vakaları ele alındı.

Güncel konuşmaların ardından yazılı sorular ve cevapların okunmasıyla devam eden genel kurul saat 15.00 sıralarında bugünkü çalışmasını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü saat 10.00’da yeniden toplanarak 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlayacak.

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, “Ulusal mücadelemiz devam ediyor” başlıklı konuşmasında, KKTC devleti ilan edilirken Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da dediği gibi mücadelenin devam ettiğini söyledi.

50 yıldır müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Töre, hiçbir sonuca ulaşılamadığına işaret ederek, “Kıbrıs sorunu devam ederken, kendi ulusal devletimiz olan KKTC ye sahip çıkma noktasında yaşanan tereddütlerden dolayı çözümsüzlük devam ediyor” dedi.

Töre, iki taraf arasında güven artırıcı konuların artırılması düşünülürken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hiçbir adım atmadığını kaydederek, “Güney Kıbrıs’a geçişlerde bile Türkiye uyruklu vatandaşlarımıza sorun çıkaran, ırkçı bir yönetimle karşı karşıyayız. Bunlarla anlaşma nasıl olacak” diye sordu.

Berlin’de yapılan 3’lü görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini düşünenlerin yanlış yaptıklarını da vurgulayan Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın treni raya koyduk söylemine atıfta bulunarak, “Bu ilerlemeyen kara bir trendir. Bu tren kadük olmuştur” yorumunda bulundu.

HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, “Dünya Aids Günü” ile ilgili konuşmasında, dünya genelinde HIV’in halen en büyük bulaşıcı hastalık olarak bilindiğini kaydetti.

HIV’in tedavi edilmemesi sonucunda Aids hastalığına dönüştüğünü dile getiren Rogers, ülkede ve dünyada HIV pozitif olan hastalara ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Ülkede bu sene HIV virüsü taşıyan kişilerin sayısının 75’e ulaştığını ve her yıl da bunun arttığını kaydeden Rogers, risk altında olan bireylerin devlet hastanelerinden yararlanabileceğini belitti.

Devlet olarak kendilerine de düşen görevler olduğuna dikkat çeken Rogers, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın küçücük yaşlardan başlayarak eğitim vermesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın da bu hastalara daha etkin bir hizmet alabilmesi için ayrı oda tahsis etmelerinin önemine dikkat çeken Rogers, HIV’in tedavi edilebilen kronik bir hastalık olduğunu ve HIV pozitif olan bireylerin ülkede kaçak olarak yaşamaması için gereken düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye giriş yapan HIV virüsü taşıyan kişilerin sınır dışı edilmesi kararını bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, tüm dünyada olduğu gibi HIV virüsü taşıyan kişiler için ayrı bir birim kuracaklarını açıkladı.

HIV pozitif olan bazı hastaların sınır dışı edildiğini fakat ileriki günlerde bununla ilgili çalışmaları olduğunu dile getiren Pilli, HIV vakaları hakkında rakamsal bilgi verdi.

Hastalığın belirtilerini de anlatan Pilli, hastalığın nasıl bulaştığı ve korunmak için neler yapılması konusunda detaylı bilgi verdi.

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da “Engelli Hakları ve Ülkemizdeki Durum” konusunda konuşma yaptı.

Bazı özel günlerin 365 gün devam etmesi gerektiğini dile getiren Manavoğlu, engelli haklarını herkesin en üstte tutması gerektiğini söyledi.

Engellilerle alakalı acil üzerinde durulması gereken noktalar olduğunu kaydeden Manavoğlu, engelli hizmetleri koordinasyon kurulunun bir süre ara verdiğini gözlemlediğini ve bu kurumun çalışmalarını daha da yoğunlaştırması talebinde bulundu.

Kurulun çözüm odaklı çalışmalar yapabileceğini dile getiren Manavoğlu, engelli kişilerin sosyal hayatta yer bulmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Bina yapımında mimari projelerin engellileri düşünerek uygulanması gerektiğine dikkat çeken Manavoğlu, engellilere ilişkin mimari tüzüğünün ciddi şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Engellilerin istihdamı konusunun da önemine vurgu yapan Manavoğlu, özel şirketler yasasında her 25 kişiden bir kişinin istihdamı olduğunu fakat devletin de bu istihdam yasası olmasına rağmen 2007 yılından beri engelli istihdamı yapılmadığını söyledi. Manavoğlu, bu konuda nasıl özel sektör yaptırım uygulanabileceğini sordu.

Engelli çocukların eğitimi tüzüğünün de yıllardır geçmediğini dile getiren Manavoğlu, engelli çocukları eğitimi için düzenlenen yasa olduğunu duyduğunu fakat gerekli düzenlemelerle çocukların kaynaştırma eğitimi de yapılarak sosyal hayata hazırlamak gerektiğini kaydetti.

Engellilerin gümrük muafiyetleri olduğunu fakat engellilerin bu konudaki sıkıntıları olduğunu söyleyen Manavoğlu, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini belirtti.

Engellileri empati yaparak anlamak gerektiğini dile getiren Manavoğlu, engelliler için çözüm bulmak amacıyla konuya ilişkin her ay mecliste konuşma yapacağını söyledi.

TDP Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit, “İmar Planı” konulu konuşmasına başlamadan önce Engelliler Günü münasebetiyle, Eğitim Bakanı olduğu dönemde bu kon uda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tam gün eğitimde UBP’nin adım atmamasını eleştiren Özyiğit, kendilerinin hükümet oldukları dönemde bu konuda konuşulan projeleri de anlattı.

İmar Planı konusunda birçok emirname hazırlandığını, özellikle Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda yapılan değişikliklerde kamu yararı gözetilmediğini söyleyen Özyiğit, konut alanında konut sayılarının yükseltildiğine işaret etti.

Bu bölgelerdeki tarım arazilerinin imara açılması konusunda Tarım Bakanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığını da soran Özyiğit, sel tehlikesi ve su baskını tehlikesi arz eden bölgelerin neden imara açıldığın sordu.

Özyiğit, söz konusu bölgelerin belediye başkanlarıyla görüştüklerini ve planla ilgili endişelerini dile getirdiklerini belirterek, belediyelerin kendilerine yüklenen mükellefiyetlerin altından devlet desteği olmadan kalkılamayacağını kaydetti.

Kamu arazilerinin dar gelirli vatandaşların konut edinme hakları için kullanılması gerektiğini de söyleyen Özyiğit, imar planı konusunda ilgili sivil toplum örgütleriyle de istişare yaptıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, imar planı çalışmalarının 2016 yılında başladığını ve bugüne kadar 3 yıl geçtiğine işaret ederek, şu anda bu planla ilgili yorum yapanların, planın yürürlüğe girmesinden bir gün önce planla ilgili daha net çalışma istemesinin işleri zorlaştırmaktan başka bir şeye yaramadığını söyledi.

Baybars, daha önce analizler ve politikalar üretildiği zamanlarda odalardan çalışma istediklerini fakat halen cevap gelmediğini belirtti. Her gruba ve plana destek koymalarından dolayı teşekkür eden Baybars, uygulanacak imar planıyla birçok sorunun çözülebileceğini kaydetti.

İmar Planı konusunun hayata geçmeden önce birçok ilgili paydaşlar ve belediyelerden de görüş aldıklarını söyleyen Baybars, içerikle ilgili birçok eleştiri olmasının da normal olduğunu belirtti.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı alanları hakkında detaylı bilgi veren Baybars, planda yapılan değişikliklerin halkla yapılan toplantılardan sonra ortaya çıktığını anlatarak, imar planı oluşturma sürecinde bunun çok doğal olduğunu kaydetti.

Selden etkilenen bölgelerin inşaata açılmasına ilişkin eleştiriye değinen Baybars, kendilerinin uzman görüşlerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda hareket ederek, dört farklı ana noktada yeni güzergahlar belirlediklerini; yeni koşullar belirlemeleri gerektiğinden bu zemine uygun inşaat yapılması konusunda gerekli her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.

İskele Belediyesi ile yapılan görüşmeleri de anlatan Baybars, altyapı hazırlanmadan buraların imara açılması olanağının sağlanamayacağını kaydetti.

Belediyelere mükellefiyet yüklendiği eleştirisinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Baybars, bu konuların zaten belediyelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

İmar planı yapıldıktan sonra yasada birçok düzenlemelere gidileceğini dile getiren Baybars, okul ve hastanelerin planlama konularında çok hassas davranıldığını, bunlarla ilgili kural ve koşullar konulduğunu söyledi.

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun Meclis’ten ve hükümetten beklentileri” konulu konuşmasında, engelli çocukların yaşadığı sıkıntılara değindi.

Hamzaoğulları, bugün itibariyle federasyonun hükümete bir yazı gönderdiğini ve bu yazının Çalışma Bakanlığı tarafından dikkate alınmasını istedi.

Bakanlar Kurulu’nun Salı günkü toplantısının gününün değişmesi talebinde bulunan Hamzaoğulları, artık boş koltuklara konuşmak istemediklerini söyledi.

Engelli Federasyonu’nun hükümet yetkililerinden talep ettiği yazıyı madde madde okuyan Hamzaoğulları, Sosyal Hizmetler okumanın zorluğuna değinerek, ülkede lise mezunlarına bakanlar kurulu onayıyla sosyal hizmetler görevi verilmesine en yakın zamanda çözüm üretilmesini istedi.

03/12/2019 17:40