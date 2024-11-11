Mecliste Gerginlik!
Mecliste tansiyon yükseldi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri arasında meclis başkanı koltuğu nedeniyle tartışma çıktı.
11/11/2024
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışma yaşanıyor.
Saat 11.45 sıralarında Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı koltuğuna oturmasına muhalefet tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında sözlü ve fiziksel tartışma başladı.
Öztürkler’in Meclis Başkanlığına seçilip seçilmediği tartışması sırasında CTP Başkanı Tufan Erhürman, “Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açmasını bütçe komitesinin açılması için teskerenin onaylanmasını önerdik. Biz yapıcı önerimizi yaptık.” dedi.
Ardından tansiyon yine yükseldi.
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11/11/2024 11:29