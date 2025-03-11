Meclis'te güncel konuşmalar yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşma yaptı.

İlk olarak bilgi ve onaya sunuşlar bölümünde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına yönelik tezkere onaylandı.

Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi. Güncel konuşma yapan CTP milletvekilleri, bir milletvekilinin dokunulmazlığına ilişkin komite kurulmasına yönelik hükümete üye belirleme sürecini ivedilikle tamamlaması çağrısında bulundu.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili sahte diploma olayı çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçlerin hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi. İncirli, dokunulmazlığın kaldırılması konusunu araştırmak için komite oluşturulmasına ilişkin süreci oyalamanın “iyi bir şey olmadığını” ifade etti.

Doğru olanın sürecin hızlıca tüketilmesi olduğunu dile getiren İncirli, komite üyelerinin isminin bugün bildirilmesi gerektiğini, UBP’nin bugün Meclis tamamlanmadan komitenin oluşturulmasını sağlaması gerektiğini, bunun yapılmamasını “zararlı olduğunu” söyledi.

İncirli, 8 Mart Dünya Kadın Günü ile 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine vurgu yaptığı konuşmasında sağlıkta çalışan kadınların yaşadığını sorunlara değindi.

Vardiya nöbeti ve nöbet şeklinde düzensiz çalışan sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptığını dile getiren İncirli, gece çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sağlıkta hemşire eksikliği yaşandığını bu nedenle hemşirelerin ek mesaiye kaldığını ve vardiya sonunda yeniden vardiyaya çağırıldıklarını, sağlık çalışanlarının tükendiğini bunun da yaptıkları işe olumsuz yansıdığını dile getiren İncirli, vardiya nöbeti sonunda yeniden vardiya nöbeti tutulmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, sağlık çalışanlarına yönelik vardiya sonrası taşımacılığın sağlanması amacıyla servis oluşturulması, nöbette olanlara yemek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Hastanedeki hasta sirkülasyonunun artması sonucu, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kaldığını söyleyen İncirli, yardımcı personel eksikliği de yaşandığını belirtti.

“Kapasitenin üzerinde hasta var, bu da sorunlara yol açıyor” diyen İncirli, genç kadın hekimlerin sayısının arttığını bundan mutluluk duyduklarını söyleyerek, hekim ve hemşire annelerin emzirme izni ile ilgili sorun yaşadığını, emzirme izninin gündüz mesaisine göre düzenlendiğini bunun sorun yarattığını mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü'nün görevden alındığını ancak yerine birinin atamadığını, Sağlık Fonu imza yetkisinin daire müdüründe olduğunu dolayısıyla sorun yaşandığını dile getiren İncirli, “Fon kullanılamadığından, devlet, millete borç takmış durumdadır. Bu ne kadar sürecek?” diye sordu.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, "gündemden başlıklar" konusunda konuştu.

Özuslu, Başsavcılık'tan dokunulmazlıkla ilgili üç dosyanın Meclis’e gönderildiğini söyleyerek, konunun ağırdan alınmasının “kabul edilemeyeceğini” dile getirdi; “Bu durumu protesto ediyorum.” dedi.

UBP’ye bugün dokunulmazlıkla ilgili çalışmaları yürütecek komitenin üyelerini belirleme çağrısında bulunan Özuslu, Meclis’te 1985’ten bugüne görüşülen dokunulmazlığın kaldırılması talepleriyle ilgili hazırladığı kronolojik dosyayı okudu.

“Bugün yapılması gereken işin neden 15 gün sonraya ertelendiğinin bilgisini verin.” diyen Özuslu, 600 olduğu söyleyen sahte diplomalarla ilgili gerekenin yapılması temennisinde bulundu.

Daha önceki konuşmalarında sahte diploma ile kamuda terfi ve barem içi artış elde edenlere ilişkin rakamlar verdiğini dile getiren Özuslu, bu konuda bir araştırma yapılıp yapılmadığını sordu.

UBP’ye çağrı yaparak, bugün üç komite üyesini bildirip komitenin behemehal çalışmaya başlamasını sağlamasını isteyen Özuslu, hükümet ortakları ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı'na da bu konuya destek vermeleri çağrısında bulundu.

CTP’nin komite için isimlerini belirleyerek bildirdiğini söyleyen Özuslu, “UBP ne bekliyor?” diye sordu.

Özuslu, Meclis’in “yitirdiği güven ve itibarı yeni bina ile değil bu konularda hassasiyetle çalıştığını göstererek, kamuoyunda destek ve güven oluşturabileceğini” belirtti.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis'te araştırma komitesi kurulmasıyla ilgili iç tüzükteki süreci anlattı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Başsavcılık tarafından dosya ve yazıların tarafına iletildiğini söyleyen Öztürkler, aynı gün iç tüzük gereğince konunun tüm milletvekillerinin bilgisine getirildiğini belirtti.

Öztürkler, dün de Danışma ve Divan Kurulu’nu toplantıya çağırarak iç tüzük uyarınca komite kurulması ve komitenin 45 gün içinde raporunu sunması, üyelerinin belirlenmesi konularında bilgi verip ivedilikle komite üyelerinin isimlerini belirlenmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

CTP’nin o toplantıda isim belirlediğini UBP’nin de bugün grup toplantısının ardından isimleri belirleyeceğini açıkladığını anlatan Öztürkler, UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanmadığını söyledi.

Öztürkler, Meclis Başkanlığı olarak herhangi bir “savsaklama ve ihmallerinin söz konusu olmadığını iç tüzük uyarınca gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini” kaydetti.

CTP Milletvekili Özuslu yeniden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.

-Birinci

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, dokunulmazlıkla ilgili komite üyelerinin bir an önce belirlenmesi ve sürecin sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Birinci, kamu sağlık hizmetlerinde devam eden sorunlar konusunda konuşma yapacağını ancak Sağlık Bakanı'nın salonda bulunmadığını söyleyerek, “Bu ciddiyetsizliktir.” dedi.

Ülkede nüfusun artmasına paralel kamu hastanelerinin tıkandığını dile getiren Birinci, kamu hastanelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti.

Birinci, hükümetin beş yılda hiçbir bölgede yeni bir devlet hastanesini hayata geçirmediğini söyleyerek, yeni Girne hastanesinin hayata geçirilemediğini ve Lefkoşa hastanesi için yeni binanın gündemde olmadığını, altyapı eksikliklerinin hizmet almada sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

Sağlık sisteminde yeni yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Birinci, CTP’nin bu yönde çalışmalarının hazır olduğunu, Genel Sağlık Sigortası, sağlık ocaklarının güçlendirilmesi, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastanelerin yükünün azaltılması, Lefkoşa’ya yeni hastane binası yapılması gerektiğini belirtti.

Acil servislerde hekim sayısının yeterli olmadığını, triyaj hizmetinin uygulanamadığını, doktor, ameliyat ve tetkik randevularının çok ileri tarihlere verildiğini söyleyen Birinci, hastaların bu konularla ilgili yaşadıkları sorunları örnekleriyle aktardı.

Birinci, diyabet merkezilerinin kaldırıldığını, tüm bölgelerde tekrar hayata geçmesi, kan bankası biriminin sorunlarının çözülmesi, ilaç eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

-Solyalı

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yolsuzluk rakamları algı raporu konusunda konuşma yaptı.

Solyalı, konuşmasında, yolsuzluk algısına yönelik Ömer Gökçekuş ve Serhat Sonan tarafından hazırlanan rapora yer verdi.

Yolsuzluğun toplumsal adaletsizliğin derinleşmesi, kamu imkan ve kaynaklarının heba edilmesine yol açtığını söyleyen Solyalı, rapordan bazı rakamlara değindi.

“Rapor, yarattığınız bozuk düzeni, harabeyi, somut şekilde gözler önüne sunuyor.” diyen Solyalı, raporun devlet kurumlarına güvenin “yerle bir durumda olduğunu” ortaya koyduğunu savundu.

Yolsuzlukla ilgili algıda KKTC’nin 180 ülke arasında 140’ıncı sırada olduğunu söyleyen Solyalı, Güney Kıbrıs’ın 46’ncı, Türkiye’nin de 107’nci sırada yer aldığını belirtti.

Raporun, rüşvet ve yolsuzluğun “çok yaygın olduğuna yönelik bir algı olduğunu” ortaya koyduğunu söyleyen Solyalı, bağımsız denetleme kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, kamusal reformunun sağlanması gerektiğini kaydetti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, dokunulmazlıkla ilgili komitenin bir an önce kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Uluçay, ekonomi, siyaset ve çarşının bundan nasıl etkilendiğini önemli olduğunu söyleyerek, ekonomide enflasyonun gündemin başında geldiğini belirtti.

Enflasyon oranlarına değinen Uluçay, oranları Güney Kıbrıs ile karşılaştırarak, enflasyonun ülke halklarında olumsuz etki yarattığını, bu etkinin Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta da devam ettiğini söyledi.

Türkiye’deki gıda fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Uluçay, ekonominin düzelmesi için verilen mücadelenin zorlu süreçlerden geçtiğini gösterdiğini, KKTC’deki enflasyon verilerinin de bundan etkilendiğini belirtti.

Uluçay, KKTC’nin gelirlerini artırmaya en yakın alan turizm olduğunu, 2025 yılına yönelik ayarlama ve projeksiyon ortaya konması gerektiğini dile getirdi.

Uluçay, konuşmasında, Berlin Fuarı’nda turizme yönelik yapılan analizlere yer verdi.

Türkiye’deki ekonomik krizlerin KKTC’deki turizm faaliyetlerini doğrudan etkileme potansiyeli olduğunu söyleyen Uluçay, dolayısıyla Avrupa’da pazarlama faaliyetlerini artırmanın turizm gelirlerinin artmasını sağlayabileceğini belirtti.

Kıbrıs konusunda Cenevre’de düzenlenecek konferansa değinen Uluçay, halkın ucuz bulduğu ürünü alma hakkı bulunduğunu, güney ve kuzey arasında bu sorunları gidermek adına adım atılması gerektiğini söyledi.

Uluçay, iki lidere Cenevre’de Kıbrıs’ın yararına olacak kısa vadeli ekonomik sorunları çözmek için yol haritası belirleme çağrısında bulundu.