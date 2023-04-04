Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Milletvekillerinin güncel konuşma yaptığı oturum saat 11.50’de başladı.

Oturumda ilk sözü, CTP Milletvekili Devrim Barçın “Atatürk Öğretmen Akademisi ve kurumlarımızın itibarsızlaştırılması” konulu güncel konuşma istemi ile aldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) hükümet tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Barçın, AÖA Yönetim Kurulu’nun hiçbir gerekçe ortaya konuşmadan görevden alındığı ve okulun yönetimsiz bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yine UBP’li Eğitim Bakanları tarafından atandığını kaydeden Barçın, üyelerin Akademi Başkanlığı’na Nazım Çavuşoğlu’nun istediği kişiyi atamadığı için görevden alındığını savundu.

3 Mayıs 2018’de CTP Hükümeti döneminde Akademi Başkanı olan Zehra Özçınar’ın görev süresi dolmasına rağmen akademi başkanı olarak imza attığını ve buna kimsenin ses çıkarmadığını da söyleyen Barçın, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Yönetim Kurulunu neden görevden aldınız? Neden Akademi Başkanının görev süresi dolduktan sonra bu kişiyi usulsüz olarak devam ettirdiniz? İstemediğiniz bir kişiyi akademi başkanlığına atadı diye mi Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldınız?”

Barçın, AÖA gibi özerk kurumların karar merciinin yönetim kurulları olduğunu da vurguladı.

Profesör olmak isteyen deçentin YÖDAK ile yaptığı resmi yazışmalarda, talep edilen doçentlik doyasının akademide bulunmamasını de eleştiren Barçın, “Bu konuda ne yaptınız? Soruşturma başlattınız mı?” diye de sordu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt vermek üzere söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AÖA Yasası’nın kendisine Yönetim Kurulu’nu görevden alma yetkisi verdiğini belirterek, usulsüz hiçbir iş yapmadığını vurguladı.

Barçın’ın “Akademi Başkanlığı’na istediği kişiyi atamadıkları için görevden alındıkları” iddiasına ise Çavuşoğlu, “Her kurumun, özerk de olsa bağlı olduğu bir bakan var. Hiçbir kuruma atanan Yönetim Kurulu ilgili bakanı yok sayamaz. Benimle istişare edilme etiğinin gösterilmesi gerekiyordu. Benimle istişare edilmediği için yollarımızı ayırdık. Kişilerle hiçbir şeyim yok. Özerktirler karışmam ama benimle istişare etmeleri gerekir çünkü ben gelip mecliste hesap veriyorum” yanıtını verdi.

“Onları atadığımdan da pişman değilim görevden aldığımdan da” diyen Çavuşoğlu, geçmiş yönetim kurulunda yaptığı gibi yine liyakata dayalı şekilde yeni yönetim kurulunu atayacağını ve Akademide yönetim zafiyeti yaşanmayacağını kaydetti.

Barçın’ın bulunamadığını söylediği dosya ile ilgili ise, profesörlük için eksik evrak konusunu YÖDAK’ın tartışması gerektiğini, ortada polise verilecek bir durum varsa da bunun Eğitim Bakanlığı’nın dışında olduğunu ifade etti.

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bir diktatörlük nasıl kurulur az önce izlediniz” diyerek, 22 Temmuz 2022’de, üç kişinin akademi başkanlığı için müracaat ettiği bilgisinin Bakan Çavuşoğlu ile paylaşıldığını belirterek, Çavuşoğlu’nun istediği kişinin Akademi Başkanlığı’na atamadığı için görevden aldığı iddiasını sürdürdü.

“Tarım unutuldu mu?” konulu güncel konuşma istemiyle söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çam kese böceği ile ilgili çabasını “çok geç kalmış bir çaba” olarak değerlendirdi ve mücadele programının kesintiye uğramasının çam kese böceği sorununun tüm yurtta görülmesine yol açtığını kaydetti.

Çam kese böceği ile ilgili havadan ilaçlama konusuna değinen Şahali, “Tarım Bakanlığı bu konuyu ele alma konusunda bir çaba içerisine girdi mi?” diye sordu. Şahali, bir ek bütçenin gündeme gelmesi çam kese böceği ile mücadelenin de bu bütçe içerisinde yer alması gerektiğini söyledi.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerdeki fiyat artışlarına da işaret eden Şahali, “Yurttaş ete hasret bir dönemden geçmektedir” diyerek, “Gerek bitkisel gerek hayvansal üretim ürünlerinin satın alınabilir olması için bu güne kadar yaptıklarınız dışında ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Bir mandradaki hayvanların tümünün kaçak olduğunun tespit edilmesi konusunda ise Şahali, “Bir mandra hayvanın kaçak getirtilebilmesi Tarım Bakanlığı’nın utanç duyması gereken bir durumdur. Bir mandradaki tüm hayvanların kaçak olduğu bir durumla ilk kez karşılaştık” dedi. Şahali, kaçakçılığın ekonomideki olumsuz etkisine de değinerek, Tarım Bakanına bu konuda ne yaptığını sordu.

Toprak Ürünleri Kurumu’nda ise ihalesiz iş yapıldığını söyleyen Şahali, Kuruma arpa getiren geminin ise iki haftadır limanda beklediğini kaydederek bunun nedenini de sordu. Şahali, Sayıştay, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu TÜK’ü incelemeye çağırdı.

Yangın sezonunun da başlamak üzere olduğunu vurgulayan Şahali, “yangın hazır kuvvet ekipleri kuruldu mu?” diye sordu.

Valensiya üreticilerinin sorunlarına da değinen Şahali, valensiya üreticilerinin son derece kaygılı olduğunu ifade ederek, narenciyenin satılabilir olma ihtiyacının bu ülkenin dış ticareti açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Değişiklik yapılan su tüzüğü ile ilgili de konuşan Şahali, 1 Ocak itibarıyla Türkiye’den gelen suyun belediyelerin deposuna 7.5 TL’den ulaşacağını ancak bazı belediyelerin bu suyu deposuna almak için yerin 200 metre altından çıkarması ve bu nedenle ek harcama yapması gerektiğini, bazı belediyelerin ise bu suya hiç ulaşamadığını anlattı ve belediyeler arasındaki koşulların eşitlenmesini istedi.

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04/04/2023 15:23