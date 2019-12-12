Mecliste Gündem, Eğitim Bakanlığı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı Bütçesi

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde dördüncü güne girildi.

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12/12/2019
HK

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Mecliste Gündem, Eğitim Bakanlığı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı Bütçesi

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde dördüncü güne girildi.

Bugün saat 11.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde 1 milyar 19 milyon 682 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ile 672 milyon 313 bin 500 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi var.

12/12/2019 13:36
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TAGS:  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, haber, kıbrıs, bütçe, kktc
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