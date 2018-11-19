Mecliste Gündem: Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi...

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dağınık ve plansız büyümenin önüne geçilmesi adına emirnameler hazırlandığını belirterek, yeni hazırlanan ve bugün halka açık danışma toplantısı yapılacak Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin, bu bölgeyle ilgili imar planı hazırlanana kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin amacına uygun çıkarılan ilk emirname olacağını ve bölgeden gelen talebi karşılamak için hazırlandığını ifade etti. Baybars, bu bölgeleri ilgilendiren imar planının ise gelecek yıl sonunda yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu devam ediyor. Toplantıda, bugün saat 17.00’de Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda danışma toplantısı düzenlenecek Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesi de gündeme geldi.

Genel Kurul’un, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantısında, ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi. Başbakanlık’ın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Filiz Besim, adli ve polisin ilgilenmesi gereken konularda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ruh Sağlığı Yasası’ndaki bazı maddelerin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Besim, bu nedenle Denetimli Serbestlik Yasası’nda birçok maddenin dayanaksız kaldığını kaydetti.

Besim, bu sebeple bu yasanın geçmesi gerektiğini vurguladı.



UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, altyapı, yetersiz doktor sayısı, personel, ara eleman gibi konularda çok ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek, yasanın hazırlanmasının uzun süre aldığını kaydetti.

Çok hızlı bir şekilde yasanın gereği olan personel ve altyapı konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, yasanın emek verilmiş bir yasa olduğunu ve olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası”nın görüşülmesi oy birliğiyle onaylandı.

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde başkan vekilliğine UBP Milletvekili Sunat Atun’un seçildiği de milletvekillerinin bilgisine getirili.



Genel Kurul’da daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca UBP Milletvekili Ersan Saner söz aldı ve “Gazimağusa emirnamesi” hakkında konuşma yaptı.

Emirnamelerle, yazılı buyruklarla bir ülkenin geleceğini düzenlemeyi doğru bulmadığına işaret eden Saner, bu yüzyılda imar planları yapılamıyorsa, Meclis’in kendi kendini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Emirnameler konusunda eleştirilerde bulunan Saner, bugüne kadar çıkarılan emirnameler ve üzerlerinde yapılan değişiklikler konusunda bilgiler verdi.

Saner, emirnamenin halktan önce kendileriyle paylaşmasını tercih ettiğini ifade ederek, Mağusa’da iki yıldır devam eden planlama çalışması bulunduğunu, şimdi ise kendilerinin de bilmediği bir emirname ortaya atıldığını söyledi.

“Mağusa’daki en büyük artı, Fasıl 96’yla yönetilen tek yer olmasıdır” diyen Saner, geçmişte imar planı yapılsaydı Mağusa’nın da diğer kentlere benzeyeceğini kaydetti.

Saner, emirnameler yerine imar planlarıyla düzenlemeye gidilmesini istediklerini vurguladı.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Saner’e cevaben yaptığı konuşmada, Saner’in planlı yaşamın korunması konusundaki endişelerini haklı bulduğunu söyledi.

Ülkenin planlı büyümesinin önemine işaret eden Baybars, bu akşam bilgisi verilecek olanın sadece Mağusa emirnamesi değil, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi olduğunu kaydetti.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planı çalışması üzerindeki durum analizlerinin bilgisini veren Baybars, planın oluşacağı güne kadar plansız ve parçacıl gelişimin önüne geçilmesi adına emirnamelerin kullanılmasının devam edeceğini belirtti.

Dağınık ve plansız büyümenin önüne geçilmesi adına böyle bir çalışma yapılacağına işaret eden Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesini ilgilendiren imar planının 2019 yılının sonunda yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Milletvekillerinden gelen soruları da yanıtlayan İçişleri Bakanı Baybars, ülkenin tümünün planlı olarak büyümesinin önemine işaret etti.

İlk kez bir emirnamenin doğru olarak, amacına uygun çıkarılacağını ifade eden Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin imar planı hazırlanana kadar yürürlükte olacağını yineledi.

Baybars, “Bu emirnamenin çıkma ihtiyacı sıkışmamızdan dolayı değil, o bölgeden gelen talebi karşılamak içindir” dedi.

UBP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BEROVA OLDU

Baybars’ın konuşması ardından, UBP Grup Başkan Vekilliğine UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın getirildiği milletvekillerinin bilgisine getirildi.