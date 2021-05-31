Mecliste Gündem HP Ödeneği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, toplandı.

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31/05/2021

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Mecliste Gündem HP Ödeneği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında, ilk toplanma girişiminde yeterli nisap bulunamaması nedeniyle toplanamayan Genel Kurul, 10 dakikalık aradan sonra ikinci denemede, saat 13.20’de toplanabildi.
 Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı bulunuyor.

31/05/2021 13:55
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