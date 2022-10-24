Meclis'te hademelerin durumu konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürüyor.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, 62. madde doğrultusunda okullardaki hademe sorununa değindi.

Hademelerin işlerini geri istediğini söyleyen Şahali, grev nedeniyle yaşanan olumsuzlukları dile getirdi.

Sendikalı özel çalışanların yok sayıldığını, onların geri istediği işlerine, sorunlu bir ihale sözleşmesiyle başka kişilerin göreve getirildiğini savunan Şahali, eğitim kurumlarında sağlıklı eğitim alınmasının tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

Şahali, kriminal geçmişi okulda hizmet vermeye uygun olmayan kişilerin okullarda görev yapmaması gerektiğini ancak bu pozisyondaki kişinin bir okulda görev aldığını belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendikanın çalışanlara umut verdiğini, toplu iş sözleşmesine dönüşen umudun sonucu olarak bu noktaya gelindiğini söyledi.

Çavuşoğlu, okullarda karakter belgesi ile işe başlandığını, kriminal geçmişi olan söz konusu kişinin sadece yarım saat orada kaldığını belirtti.

Herkesin daha iyi özlük haklarını hak ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 2007’de başlayan ve yayılan taşeron hizmet alımının Milli Eğitim Bakanlığı’na da yayıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, çalışanların grev hakkı ile öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alınması noktasının doğru olmadığını söyledi.

“Sendika yaşamına devam eder ama siz eve götürecek ekmek sorunu yaşadığınızda biz yine buluşacağız” diyen Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı bürokratlarının mali arayışlarının uzun sürmesinin sonrasında sendikal bir örgütlenme yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, okullarda iki grubun bulunduğunu, bir kısmın imza atıp göreve devam ettiğini, diğer grubun ise işe başlamadığını, onların da işe başlamasını beklediklerini söyledi.

İhaleye yönelik şaibe bulunmadığını, itiraz süresinin beş gün bekletilmemesi noktasına itiraz olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 2007’den beri yapılan alımın greve dönüşmesinin nedeninin sendikanın prestij kavgasına dönüştürmesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, şu anda hizmet alımı olmayan okullarda eylem yapıldığını kadrolu olunan yerlerde eylem yapıldığından okullarda sorunlar yaşandığını dile getirerek, her kesimi sağduyuya davet etti.

Taşeron hizmeti Mili Eğitim Bakanlığı’nın başlatmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Herkes işine ekmeğine sahip çıksın, hükümetin kimsenin ekmeğinden olsun diye bir gayreti yoktur” dedi.

Sendikanın “insanlara olmayacak vaatler sunduğunu” söyleyen Çavuşoğlu, hakların ve ülkenin durumunun belli olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, grev yapanlara işinizin başına dönün çağrısında bulundu.

Taşeronla çalışanların imzalayacakları bir toplu sözleşmeye itirazları olmadığını ama Bakanlığın taraf olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ben taşeron firmayla sözleşmeyi imzaladım” dedi.

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24/10/2022 14:27