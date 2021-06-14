Mecliste Hüseyin Özgürgün polemiği…

Mecliste Geçici Ad Hoc komite ve üyeleri konusunda tartışma sürerken Başbakan Ersan Saner yoğun bir protestoya maruz kaldı.

Saner ile CTP milletvekili Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya arasında Hüseyin Özgürgün üzerinden bir polemik yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçici Ad Hoc komitesinde üye dağılımının partilerin ağırlıklarına göre olması gerektiğini savunan Saner, daha önce vazgeçtikleri bir üyeyi geri istediklerini söyledi.

Daha sonra ayağa kalkan CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Saner’e hitaben “Hüseyin Özgürgün gelsin bir de o söylesin meclis kürsüsünden. Madem bu kadar haklarını savunuyorsunuz… Çok dalga geçmeyin bu halkla artık” dedi.

Başbakan Ersan Saner ise Özdenefe’nin bu çıkışına “Özgürgün de gelir söyler. Biz hep savunduk sayın Özgürgün’ün haklarını” yanıtını verdi.

Tam bu esnada CTP milletvekili Doğuş Derya ise “Çalışmadan maaş alma hakkını da mı savunuyorsunuz? Vekillik yapmadan maaş almasını da mı savunuyorsunuz” sorularını iletti.

Başbakan Ersan Saner ise “Biz bunları hep savunduk… Biz hakkımızı hep savunduk” demekle yetindi.

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14/06/2021 15:29