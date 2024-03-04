Meclis’te ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı

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04/03/2024

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Meclis’te ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı

Yasama göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

Bu çerçevede İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin çalışmaları ele alındı. Komite’nin, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkereler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

04/03/2024 13:00
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TAGS: Meclis, onay, haber
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