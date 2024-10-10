Mecliste Katip değişilerek seçime başlandı

Cumhuriyet Meclisi’nde başkanlık oylaması başladı.

Oylama öncesi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımları nedeniyle katip Hasan Küçük’ün değişimini talep etti.

Erhürman, ayrıca oy kullanım esnasında telefon kullanılmaması ve oy pusulalarının farklı katlanması halinde itiraz yoluna gideceklerini ifade etti.

Oylama UBP milletvekili Fırtına Karanfil’in katip olması ile başlandı.

Oyla sırasında UBP’li vekillerle CTP’li vekiller arasında sözlü tartışma yaşandı.