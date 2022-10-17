Meclis’te komitelerden gelen tasarı ve öneriler görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Bu çerçevede ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Raporu, Komite Başkanı Özdemir Berova tarafından sunuldu. Ardından tasarının madde madde ve bütününün görüşülmesine geçildi. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Ardından İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’na ilişkin Raporu da Komite Başkanı Özdemir Berova tarafından sunuldu.

Besim

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı ile ilgili söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, yasanın geçmesinin önemine değinerek, yasa hazırlanırken birçok kurum ve kuruluşun komiteye yol gösterdiğini vurguladı. Meclis’ten geçen birçok yasanın layıkıyla uygulanmadığı eleştirisinde bulunan Besim, bu yasanın uygulanmasının çok önemli olduğunu ve yasayla ilgili tüzüklerin de geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tasarının içeriği ile ilgili bilgiler de aktaran Besim, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Rogers

Tasarıyla ilgili söz alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, yasanın çok önemli olduğunu ancak yasayı yapmakla işin bitmediğini kaydetti. “Bundan sonra uygulama bacağı en önemli bacak olacak” diyen Rogers, yasanın etkin şekilde çalıştırılması açısından tüzüklerin geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Rogers, tam gün eğitime özel eğitimden başlanması gerektiğine de inanç belirtti.

Yeşilırmak

Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’na ilişkin söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da, yasanın hayat bulmasının önemine değindi. Özel eğitimin sürdürülebilir ve nitelikli olmasının önemine vurgu yapan Yeşilırmak, yasayı hazırlayan komitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yasada öngörülen tüzüklerin çıkarılmasının ve bakanlıkların koordineli olarak çalışmasının da çok önemli olduğunu kaydeden Yeşilırmak, yasaya katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da tasarıyla ilgili söz aldı. Sorumlu muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Barçın, uyumlu bir çalışmayla tasarıyı komiteden oy birliği ile geçirdiklerini, bugün de Meclis’ten oy birliği ile geçireceklerini ifade etti.

Dinçyürek

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı’nın yasallaşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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17/10/2022 17:48