Mecliste nisap konusu ön plana çıktı

Meclis, geçen hafta içinde 5 gün boyunca milletvekili yeter sayısı olmamasından dolayı toplanamamıştı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya bilgiye sunuş işlemine yer verildi…

Bu bölümde, Cenevre’de yapılacak Parlamentolararası Birlik Toplantısına CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile HP Milletvekili Erek Çağatay’ın katılması onaya sunuldu…

Bu bölümde söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, uluslararası toplantılara meclisten her partinin temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yıl neden sadece 3 partinin orada olacağını sordu…

Meclis Başkanı Uluçay da AP heyetinin Pazartesi akşamı Brüksel’e hareket edeceğini, aynı döneme denk gelen toplantıya tasarruf açısından PAB toplantısına da aynı heyetin temsil etmesini uygun gördüklerini söyledi…

Yerinden söz alan TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, tasarrufun bu şekilde olamayacağını ifade etti…

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Avrupa’da yapılacak toplantıların önemli olduğunu ancak toplantılara birilerini gönderirken Meclis’in çalışmasının sağlanmasının da önemli olduğunu aktardı…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da geçen hafta yaşanan nisap sıkıntısına değinerek, CTP’nin geçmişte 6 kez meclisin toplanmasını engellediğini, artık nisaba katkı sağlamayacaklarını yineledi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de söz alarak YDP’nin gündeme getirdiği ve geçmesini eleştirdiği yasanın ilgili komitede oy birliği ile onaylandığını belirterek, “ben nisaba destek verdim ama bu yasa geçmesin” denmesini eleştirdi…

İlgili komitenin başkanı CTP Milletvekili Armağan Candan da söz konusu yasayla ilgili farklı kesimlerle istişarelerde bulunduklarını, Arıklı’nın itiraz ettiği birçok noktanın da yeniden ele alındığını ve bazı düzenlemelere gidildiğini ifade etti…

HP Milletvekili Hasan Topal da ülkenin birçok sorunu bulunduğunu ve meclisin çalışması gerektiğini ifade ederekl, yurt dışına giden Milletvekillerinin ülkeyi temsil ettiğini anlattı…

Başbakan Tufan Erhürman da mecliste nisap sorunu yaşanacağı düşüncesiyle bir anayasa değişikliği hazırladıklarını anımsattı, bu hüküm geçseydi böyle bir sorunun yaşanmamış olacağını anlattı…

Erhürman, Meclisin açılmasının muhalefetin de yükümlülüğü olduğunu kaydetti…

Erhan Arıklı’nın geçmişte CTP toplantılara katılmıyordu şeklindeki sözlerini de yanıtlayarak, o dönemde geçmişteki hükümet partileri arasında sorunlar yaşanması nedeniyle nisaba katkı yapmayacaklarını belirttiğini, şu anda yaşananın farklı olduğunu aktardı…

Erhürman, muhalefetin Meclis’e girmeme ve nisaba katkı sağlamama gibi bir durumu olabileceğini, Meclis çalışmalarını tıkayan anayasal düzenlemeyi değiştirememenin sıkıntısının yaşandığını yineledi.…

Konuşmaların ardından karar oy birliğiyle onaylandı… Kaynak/Brt