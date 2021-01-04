Mecliste nisap yok; başkan seçilemiyor

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04/01/2021

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Mecliste nisap yok; başkan seçilemiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.

Meclis Genel Başkanı'nın seçileceği genel kurul toplantısı öncesinde iktidarın büyük ortağı UBP'de ciddi bir tartışma yaşandığı biliniyor. UBP içerisinde seçimle başkanlık için Resmiye Canaltay isminin önerilme kararı aşlındığı biliniyor.

Toplam 25 vekile sahip iktidar 3 de bağımsız milletveki,li tarafından nisap için destekleniyor. 3 bağımsız desteğine rağmen, iktidar 26 vekil sayısına ulaşamadı.

04/01/2021 11:45
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TAGS: meclis, nisa, hükümet, kktc
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