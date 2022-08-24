Meclis’te Olağanüstü Genel Kurul devam ederken, belediye emekçileri de eylemlerini sürdürüyor

Meclis Genel Kurulu'nun, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplantısı devam ederken, belediye emekçilerinin eylemi de Meclis önünde devam ediyor.

Belediyelerde örgütlü sendika temsilcileri ve bazı belediye başkanlarının içeriden takip ettiği Genel Kurul, hoparlör üzerinden dışarıdaki belediye çalışanları tarafından da dinleniyor.

Meclis çevresindeki yolların bugün sabah saatlerinden itibaren belediye araçları tarafından kapatılmasından dolayı, bölge halen trafiğe kapalı.

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24/08/2022 14:36