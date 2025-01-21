Mecliste olması gereken iktidar vekilleri birbirinden habersiz

MECLİSTE OLMASI GEREKEN İKTİDAR VEKİLLERİ BİRBİRİNDEN HABERSİZ… MECLİSTE NİSAP YOK; HEPSİ BİR BAŞKASINI SUÇLAMAKLA MEŞGUL… VATANDAŞ DA YASA BEKLESİN

YDP LİDERİ MECLİSİN ZAMANINDA TOPLANMASINA “GARİP” DİYEREK HAYRET EDİYOR, UBP VEKİLİ “MECLİSTEYDİM, BEKLEMEDİLER” DİYOR.., MECLİS BAŞKANI OTURUMDA OLMAYANLARI İSİM İSİM HALKA ŞİKAYET EDİYOR…

Meclis toplanamadı dün. Muhtemelen bugün de toplanamayacak… mecliste nisap sorunu, aynı zamanda hükümet sorunudur. Hükümetin sorunudur, ama evet, hükümet sorunudur da aynı zamanda. Eğer meclis hem yasama hem yürütme görevini yapamıyorsa, orda bir tuhaflık var demektir

Meclis toplanamadı, iki denemenin ardından 24 saat ertelendi. İlk denemede toplanamadı ya meclis. Meclis Başkanı da “disiplini sağlama açısından” meclise katılmayan iktidar milletvekillerinin ismini bir bir saydı. Hayatımda böyle bir şey ne gördüm, ne duydum…

Meclis Başkanı, YDP’li başkan ve vekilin, UBP’den de Resmiye Canaltay ve Yasemin Öztürk’ün mazeretsiz olarak meclise gelmediğini, yine UBP milletvekili Ali Pilli’nin ise mazaretli olarak meclis çalışmalarına katılmadığını açıkladı

Saçmalıklar bununla da bitmedi. Meclisteki nisap sorununun ardından, peşi sıra iki adım geldi. Birinde YDP Başkanı açıklama yaptı, ikincisinde de UBP Milletvekili Hasan Taçoy, dalga geçer gibi bir fotoğraf paylaştı. Güler misin ağlar mısın?

Önce YDP açıklamasından başlayalım. Hükümetin 28 milletvekili ile ayakta durduğu bu dönemde, meclise gitmemeyi bahanelere bağladı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı… Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi, “UBP’nin nisap sorunu olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Efendim, taziyeye gitmişler… Talip bey de kendisi ile gelmiş… öngörememişler… Ne dedi sayın Arıklı: Geçtiğimiz 2 hafta boyunca da biz çeşitli sebeplerle Meclise sonradan gitmiştik. UBP ile DP Meclisi 27 ile açmıştı. Yine açarlar diye düşünmüştük.

Başka ne dedi: YDP olarak biz, UBP Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan’a saat 11.30 civarında attığımız mesajda; "Taziye ziyareti ve Başkanlık Divanı Toplantısı" nedeni ile ancak saat 13' e doğru Meclise geleceğimizi ilettik

Meclisin 10’da açılma girişimine sayın Arıklı’nın yorumu… Buraya dikkat: Garip olan, geçmişte Meclis defalarca ileri saatlerde açılmasına rağmen bugün tam saatinde açılmış, nisap olmadığı için 15 dakika ertelenmiş ve daha sonra da nisap olmadığı için yarına ertelenmiştir...

Ve en can alıcı nokta da şurası: “Nisapta sorun olduğunu bilseydik, elbette toplantımızı yarıda keser ve Meclise gelirdik…” Hükümet ortağı bir parti başkanının “Garip olan…” diyerek meclisin zamanında açılıyor olmasını tuhaf karşılaması, esas tuhaf olan değil de nedir…

Hemen ardından da UBP Milletvekili Hasan Taçoy, mecliste nisaba destek veremeyen Yasemin Öztürk’ü de yanına alıp; yine mecliste bulunmayan Ali Pilliye mesaj gönderdi: Ali Pilli biz seni çok özledik… Resmi görür görmez ben de şu yorumu yaptım: Biz de meclisin eksiksiz çalışmasını özledik

Akşam saatlerinde BRT‘ye konuk olan Yasemin Öztürk, kendisinin mecliste olduğunu, oturuma girmeye çalışırken meclis başkanının kendi adını eksik okuyarak toplanması mümkün bir oturuma engel olduğunu söyledi, YDP ekibine mesaj gönderdi: Meclis yerine başka yerde olmayı tercih ettiler

Toplanmayı beceremediler, ama birbirlerini suçlamakta son derece usta… Esas görevleri yasama olanlar, meclisin vaktinde toplanmasına hayret ediyor, mecliste olmaları gereken saatte taziye evi ziyaret ediyor… UBP grubu ise birbirinden habersiz, dünya yansa umurlarında değil

Böyle bir ortamda vatandaş yasamanın eksiksiz çalışmasını, denetim günlerinde muhalefetin eleştiri ve önerilerinde bakanların orada olmasını falan bekliyor… Sadece dünkü açıklamalar bile iktidarın birbirinden uzaklaştığının ve birbirini zorda bırakmak için adım attığının resmidir…