Meclis'te yasa tasarısı onaylandı: Cezalar Artıyor, Altyapı Güçleniyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul bugünkü birleşiminde, “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısını” ve “Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı da ele aldı. Yasa tasarılarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmeleri bir sonraki birleşimde yapılacak.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis'te yaptığı konuşmada yasa tasarılarının görüşülmesinde trafik güvenliğine yönelik eleştiri ve önerilere teşekkür ederek, trafik cezalarının, kazaları önlemede tek başına yeterli olmadığını ancak etkili olduğuna işaret etti.

Arıklı, polisin denetimlerinde önemli yer tutan süratli, alkollü araç kullanmak ve cep telefonuyla konuşmak gibi trafikteki suçlar ve alkolün trafik kazalarındaki etkilerine dikkat çekerek, yasayla, trafikte aynı hataları defalarca işleyen kişilere karşı trafik cezalarının ciddi şekilde artırıldığını ifade etti.

Arıklı, yasada, suçların önlenmesi ve tespiti için de bir takım adımların artırıldığını, uyuşturucu tespiti için de gereken değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

“Trafik canavarlarının” aynı suçları işlememesi için çeşitli adımların atıldığını, para ve puan cezalarının artırıldığını ifade eden Arıklı, altyapı eksikliklerini gidermek, aydınlatmaları yapmak, yolların iyileştirilmesi ve trafiğin rahatlaması için gereken adımları atmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün görüşülen 3 yasaya destek veren herkese teşekkür eden Erhan Arıklı, sorulara karşılık da, hava yastıkları ile ilgili gereken adımların atılacağını, trafik komisyonunun toplandığını, sürekli çalıştığını, toplu taşıma araçlarının yenilenmesi için de adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybarsa da, yasa tasarısını olumlu olarak niteledi ve trafik kazalarına karşı caydırıcı olacağına inanç belirtti. Baybars, ancak yasaların veya cezaların tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekerek, Türkiye’den rakamlarla karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulundu, bu işin bir kültür olduğuna vurgu yaptı.

Altyapı, eğitim ve etkili denetimlerin yapılması durumunda yol güvenliğinin sağlanabileceğini ifade eden Baybars, ülkede yollara, anayollara giriş çıkışlara bakıldığında yol güvenliğindeki sıkıntıların görülebileceğini işaret etti.

Yollara benzinlerden, marketlerden, evlerden ve çeşitli yerlerden tali yollarla çıkışların kazalara, ölümlere sebebiyet verdiğini, yollara yayaların çıkışının engellenemediğini, bu yönde atılacak adımların bir çok kazayı engelleyeceğine işaret eden Baybars, kazaların önlenmesi için altyapının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baybars, yasa tasarısına yönelik madde madde değerlendirmelerde de bulunarak, ülkede toplu taşıma, aydınlatma, eğitim, altyapıya yönelik adımların atılmasını istedi. Baybars, sadece yasa çıkarılmasının kazaların önlenmesinde yeterli olmayacağını söyledi.