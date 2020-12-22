Mecliste ‘önerge’ krizi

Haber Kıbrıs- Özel

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin meclis genel kuruluna dün sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken hükümette olan partilerin milletvekillerinin salonu terk etmesi ve nisabın sağlanamaması sonrasında toplantı bugüne ertelendi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün saat 11.00’de toplanması ancak yaşanacak nisap sorunundan dolayı bir genel kurulun 28 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi bekleniyor

UBP, 2004 ve 2015 seçimlerinin de araştırılmasını istiyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner dün meclisteki konuşmasında, UBP Meclis Grubunun bu konuda 28 Aralık Pazartesi günü bir toplantı yapacağını belirterek, 2004 ve 2015 seçimlerinin de dahil olduğu bir önergeyle geleceklerini ifade etti. Saner, Pazartesi gününe kadar süre istedi.

Saner, Pazartesi gününe kadar bu konuda yapılacak hiçbir oturuma iktidarın katılmayacağını, nisabı düşüreceğini, “bunun istenilirse tehdit olarak algılanabileceğini” söyledikten sonra salonu terk etti ve nisap düştü.

CTP, UBP’nin önergesine de kabul oyu verecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçmişte de 1990 seçimleri için böyle bir komite kurulduğunu hatırlatarak, UBP’nin seçtiği farklı dönemlerin araştırılması için vereceği önergelere destek vereceklerini ancak 10 aylık bir hükümetin 26 yıllık dönemin tüm seçimlerini araştıramayacağının herkes tarafından algılanabileceğini ifade etti.

HP Ret oyu verecek

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers ise araştırma komitesi kurulması noktasında somut ve belgeye dayalı veri olsa bile yaptırım hakkı olmaması nedeniyle tatmin edici olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde en kibar tabiriyle “dokunuşlar” olduğunun herkes tarafından bilindiğini savundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kurallarının da tüm toplumun gözü önünde çiğnendiğini anlatan Rogers, seçim bittikten sonra bu “dokunuşları” Meclis’in nasıl belgeleyip raporlayacağından emin olamadıklarını ifade ederek komitenin oluşumuna ret oyu vereceklerini belirtmişti.

TDP, herhangi bir müdahale önergesine kabul oyu verecek

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede her seçimle ilgili müdahale yapıldığının konuşulduğunu, kendilerinin bu önergeden bağımsız herhangi bir seçimle ilgili verilecek önergeyi kabul edeceğini kaydederek, "Tehditlere pabuç bırakmayacağız, irade ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Muhalefet nisabın sağlanmasını zorlayacak

Önergeyi sunan TDP’nin, önergeyi geri çekmemesi halinde Genel Kurul’un, önerge görüşülene kadar her gün toplanması denenecek. Önerge sahibi TDP, ile ana muhalefet CTP Milletvekilleri, her gün Meclis Genel Kuruluna geleceklerini, nisabın sağlanması için mücadele vereceklerini ifade etti. Hükümet milletvekillerinin, Pazartesi gününe kadar Meclis Genel Kurulu’na katılmayacağı ve nisabın oluşamaması nedeniyle önergenin görüşülemeyeceği ifade ediliyor.

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22/12/2020 10:28