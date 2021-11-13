Meclis’te Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Onaylandı

Meclis Genel Kurulu, orman yangınlarına yol açanlara yaptırımları ağırlaştıran “Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı.

Yeni hükümet için güven oylamasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda, komitelerden oy birliğiyle geçen ve gruplar arası mutabakatla gündeme alınan 5 yasa tasarısı veya önerisinin görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, “Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle ilgili komite raporunu okudu.

Öztürk konuşmasında yasanın önemine dikkat çekerek, çevreyi ve ormanların korunmasının çocuklara öğretilmesi gerektiğini kaydetti.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oy birliğiyle geçen 3 yasanın da Meclis Genel Kuruluna gelmesini istediklerini ve destek olacaklarını söylediklerini dile getirerek, Meclis Başkanı’nın diğer muhalefet başkanlarını da bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

Diğer muhalefet partilerinin bilgilendirilmediğini kaydeden Erhürman, kendilerinin CTP olarak öneri yaptıklarını ama usulen diğer partilere Meclis Başkanı’nın bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi.

BRTK ve TÜK bütçelerinin komitelerde oy birliğiyle geçmediğini dile getiren Erhürman, Bütçe Komitesinin toplantılarını tamamlamasının ardından Genel Kurul’da bunların görüşülmesinin istendiğini ve usulün düzeltilmesi gerektiğini belirtti.



TDP Milletvekili Zeki Çeler, ormanla ilgili yasanın önemine değinerek, insanların yangına sebebiyet verdiğini; yeni yasayla, yanıcı maddeye dönüşecek maddelerin çevreye atılmasının cezasının artırılacağını söyledi.

Denetiminin ilgili bakanlıklarla ciddi şekilde yapılması ve uygulanacak cezaların da halka duyurulması gerektiğini dile getiren Çeler, çevreyle ilgili yaşanan olumsuzlukları anlatarak, Güngör çöplüğünün yanmasından dolayı Lefkoşa’nın duman altında kaldığını ve çevre sorunlarının düşünülerek hareket edilmesi, çevreye önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasa önerisinin önemine vurgu yaparak, yasalara uyulması ve denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

Yasada çok güzel şeylerin olduğunu fakat bu değişikliklerin nasıl denetleneceğini soran Angolemli, elektrik tellerinin birbirine dokunması nedeniyle çıkan yangılarla ilgili ne yapıldığını da sorarak, denetim yapılmaması halinde tüm çabaların yetersiz olacağını söyledi.



HP Milletvekili Erek Çağatay, esas görevin var olan ormanların korunması olduğunu ve yangıların çıkmasına karşı önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Yapılan düzenlemelerle cezaların artırıldığını söyleyen Çağatay, ormanların yok olmasının ülkenin çölleşmesine neden olacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Çağatay, ayrıca komiteden oy birliğiyle geçen yasaya emek veren herkese teşekkür etti.



HP Milletvekili Ayşegül Baybars da konuşma yaparak, ilkim krizleri ve çevre felaketleriyle ilgili Hükümet ve Meclis’in çalışmalar yapmasının önemini vurguladı.

Orman yangınlarının önemine dikkat çeken Baybars, toplumun bilinçlenmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini dile getirerek, yasada yapılan değişiklikler için komitede çalışan milletvekillerine teşekkür etti.



UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 26 yıldan sonra Meclis’in bu yasaya dokunarak değişiklik yapılmasının önemine işaret etti.

Yeni yasayla orman yangınına sebebiyet verenlerin asgari ücretin 10 katı ve 3 yıla kadar hapislik cezasına çarptırılacağını dile getiren Hasipoğlu, ihmale sebebiyet vermenin de cezai uygulamaya tabi tutulacağını söyleyerek, yasadaki yeni cezaların halkın bilmesi gerektiğini kaydetti.

Hasipoğlu, yasa önerisiyle ilgili çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy da, komitede çalışma esnasında ciddi eklemeler yapıldığını dile getirdi.

Ülkedeki ekonomik krize ve dövizin yükselişine de değinin Akansoy, insanların bilgilendirilmesi gerektiğini, yasadaki cezaların hakkında topluma uyarı yapılması gerektiğini söyledi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasa çalışmasına ve konuşmalarla katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ülkede çıkan yangınların kısa sürede söndürülmesinin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, toplumun da yangınların söndürülmesinde duyarlı olduğunu kaydetti.

Yollarda söndürülmeden atılan sigara veya cam şişe atan insanların da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, uygulanacak cezaların insanların bilgisine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık olarak Orman Dairesi ile yürütülen çalışmalarda dikim, koruma ve söndürme faaliyetlerine insanların duyarlılık gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, yangın gözcülerinin saatinde ihbarı sayesinde yangınlara hızlı müdahale edilebildiğini kaydetti.

Uyarı ve bilinçlendirme konusunda gerekenin de yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, yasanın geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle onaylandı.

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13/11/2021 12:41