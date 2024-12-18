Meclis’te Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 12 Milyar 859 Milyon 721 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Filiz Besim aldı. Ülkenin en önemli bütçelerinden birini konuştuklarını belirten Besim, anketlere göre en büyük sorunların sağlıkla ilgili olduğunu söyledi.

Ülkede çok ciddi bir nüfus sorunu olduğunu dile getiren Besim, özellikle kamusal hizmet alanında bu nedenle büyük sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Besim, hizmet odaklı bakanlıkların nüfus sayımıyla ilgili çok ciddi uğraş vermesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık politikasının önemine dikkat çeken Filiz Besim, sosyal devlet anlayışına göre bu bütçenin yetersiz olduğunu söyledi. Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelik verene ülkelerin sağlıkta yol aldığını ifade eden Besim, “Sağlık Bakanlığı kibirli, halka bilgi vermeyen, birlikte çalıştığı bakanlıklarla istişare etmeyen bakanlık görünümündedir” dedi. Filiz Besim, bakanlığın, toplumla çok daha iç içe olması gerektiğini belirtti.

Deniz suyu analizleri hakkında da konuşan Besim, “Her yerde deniz suları temiz çıkıyorsa bunda bir sorun var” dedi. “Tütün ürünlerinin denetlenmesi konusunda çok kötü durumdayız. Sigara içilmeyen tek bir kapalı alan kalmadı” diye konuşan Besim, “Sağlık Bakanlığı nasıl bu konuya gözünü kapatabilir?” sorusunu sordu. Besim, puff sigaralara (elektronik sigara) izin verilmesini de eleştirdi.

Sürücülere ehliyet verirken, sağlık testi yapılması gerektiğini dile getiren Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın sürücülere test yapma kapasitesinin olmadığı doğru mu?” diye sordu. Besim, sürücülerde sağlık kontrolü olayının ciddiyetle ele alınmasını istedi.

Trafikte uyuşturucu testi için gereken yasanın geçirildiğini hatırlatan Filiz Besim, “İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. Sağlık Bakanlığı’nın uyuşturucu testi için cihaz izni vermesi iki buçuk yıl mı sürdü?” sorusunu sordu.

Depreme dayanıksız binalar konusuna da değinen Besim, Sağlık Bakanlığı’nın binaların güçlendirilmesiyle ilgili deprem fonundan katkı alıp, almadığını sorguladı. “Çok ciddi deprem hattında olan bir ülkeyiz. Hastane binalarımız yıkılırsa diğer insanlarımıza nasıl bakacağız?” diye soran Besim, kamu sağlık binalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binasının tadilatları kaldırabileceği konusunda şüpheli olduğunu dile getiren Besim, Girne Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nin de riskli binalar arasında yer aldığını söyledi. “Yeni Lefkoşa Hastanesi herhalde artık rafa kalktı” diyen CTP Milletvekili Besim, yeni binalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yeni Girne Hastanesi’nin ise “yılan hikâyesine” döndüğünü ifade eden Besim, “Bir sıkımlık kurşunumuz var. Bunu kullanırken, çok doğru ve ihtiyaçlara göre hareket etmemiz lazım. Umarım Mart sonu bu hastane biter” dedi. Yeni Girne Hastanesi için kadroların da açılması gerektiğini ifade eden Besim, ajanda ve planlamayı sordu.

“Yeni Güzelyurt Hastanesi hepimizin yürek yarası” diyen Besim, ihalelerin iptal edilmemesi için ayrıca çalışmak ve odaklanmak zorunda olunduğunu kaydetti. Güzelyurt bölgesinde sağlığa ulaşım açısından büyük sıkıntı olduğunu anlatan Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne ikinci bir ambulansın verilmesi gerektiğini belirtti.

AMATEM’in bu yıl içerisinde bitirilmesi temennisinde bulunan Besim, Ruh Sağlığı Yasası’nın ise 1930’lardan kalmasının “affedilir” olmadığını söyledi. Besim, Gazimağusa Hastanesi’nin de geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Besim, Pamuklu Sağlık Merkezi’yle ilgili bilgi istedi.

Pandemi döneminde alınan 222 tane işçinin nerede olduğunu soran Besim, “Neden hala ameliyathanede hastayı taşıyacak personel yoktur?” diye sordu. Hemşire eksikliğinin de hala sürdüğünü dile getiren CTP Milletvekili Besim, poliklinik hizmetlerinin tam güne geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede sekiz tıp, sekiz diş hekimliği fakültesi olduğunu ve çok fazla mezun verildiğini dile getiren Besim, YÖDAK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde denetim yapılması gerektiğini kaydetti. Sevklere ayrılan parayı eleştiren Besim, “Sevklere verdiğimiz paralarla 2-3 yılda hastane yapardık” dedi.

Gazimağusa Hastanesi’nde kemoterapi merkezi kurulması gerektiğini ifade eden Besim, İlaç Eczacılık Dairesi Yasası’nın geçirilmesi, İlaç Takip Sistemi ve Yeşil Reçete Takip Sistemi’nin kurulması gerekliliği üzerinde durdu.

HPV aşısının aşı programına alınması gerektiğini belirten Besim, ilaç üretimiyle ilgili tüzük konusunda da bilgi istedi.

Besim, kadınların doğum hakkı ve yaşlı bakımevleri ile ilgili de konuştu. Besim, Acil Durum Hastanesi'nin Teşkilat Yasası olmamasını da eleştirdi.