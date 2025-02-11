Meclis’te Sigortacılık Sektörü Tartışması...

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümeti sigortacılık sektörünü “rant kapısı” haline getirmekle suçladı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Sigortacılık Sektörünün Sigortası Attırılmaya mı Çalışılıyor?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Konuşmasının başında Devrim Barçın’ın konuşmasının ibret verici olduğunu kaydeden Baybars, verilen yanıtlarda halkın yetkililerin nasıl yasaları hiçe saydığını gördüğünü söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin sigortacılık sektörünü de rant kapısı haline getirdiğini kaydeden Baybars, sigorta şirket sayısının son bir buçuk yılda arttığını belirtti.

Sigorta şirketi kurulmasındaki koşullara işaret eden Baybars, verilen sigorta izinleri içinde genel müdürü olmayan şirketler olduğunu söyledi.

Sigorta şirket sayılarının nüfusa oranla fazla olduğunu da belirten Baybars, bu işteki en büyük rant kapılarından birinin sınır kapılarındaki sigortalar olduğunu söyledi. Kapılardan elde edilen sigortanın aylık 10-15 milyon euro civarında olduğunu söyledi. İç piyasada herhangi bir sigortacılık yapmayan sadece sınır kapılarında olan sigorta şirketlerinin türediğini anlatan Baybars, hükümetin yandaşlarına rant sağladığını savundu.

Ayşegül Baybars, hükümeti “sigortacılığı rant kapısı haline getirmek ve sektörün ayağına kurşun sıkmakla” suçladı.

Devlet eliyle kamu kaynaklarının birer birer tüketildiğini, ülkenin kayba uğratıldığını savunan Baybars, yıllardır 31 olan sigorta şirketi sayısının bir buçuk yılda nasıl 45’e çıktığını kimsenin açıklayamayacağını söyledi.

“Sakın bize ‘yasal kriterlere uyan herkese sigorta izni veririz’ savunması yapmayın.” diyen Ayşegül Baybars, hukuksuz bir düzen yaratılarak ülkenin perişan hala getirildiğini de savundu.

Baybars, ekonomik istikrarı sağlayan, kalkınmaya aracı olan, işletmeleri ve bireyleri korumaya yönelik hizmet veren bu sektörün ayakta kalması için hem düzenleme hem de denetleme yapılması gerektiğini kaydetti.

“Bu sektörü siyasi ranttan uzaklaştıracaksınız.” diyerek sigortacılık için yapılması gerekenleri sıralayan Baybars, şeffaflığa, liyakate ve kurumsallığa işaret etti.

Baybars, sigorta şirketi izinlerinin kimlere verildiğinin isimleri ile açıklanmasını da istedi.

-Solyalı

Solyalı ise “Sigortacılık Sektöründe Yaratılan Çarpıklık” konulu konuşma yaptı.

Sigortacılık ile ilgili Ayşegül Baybars’ın gündeme getirdiği konunun son zamanlarda sosyal medya ve basında da gündem olduğunu kaydeden Solyalı, sigortacılarla konuştuklarını belirterek, sigortacıların konuyla ilgili uyarıları olduğunu belirtti.

Sigorta Hizmetleri Yasası’nın temel amacının 3’üncü maddede belirtildiğini belirterek maddeyi okuyan Solyalı, 6’ncı maddede belirtilen müdür görevlerini de okudu.

Bu dönemde 10 tane sigortacılık izni verildiğini, ancak bunlarının hiçbirinin kurulmadığını belirten Solyalı, verilen izinlerin Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarını istedi.

Para Kambiyo Dairesi’nin üç tane denetmeni olduğunu ancak sigorta şirketi sayısının 45’e çıktığını anlatan Solyalı, dünyadan nüfus ve sigorta şirketi oranlarından örnekler paylaştı. Solyalı, “Maliye siyasi bir risk alıyorsa bunu topluma mal edemez.” dedi.

Aynı insanların farklı şirketlerde direktör göründüğünü de belirten Solyalı, bunun şaibeli olduğunu kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Berova, yeniden söz alarak sigortacılık sektörüne ilişkin konuştu.

Baybars’ın “yandaşlarınıza sigorta şirketi izni veriyorsunuz” iddiasına Berova, dönemi içerisinde başvuru yapanların yasal gereklilikleri yerine getirmiş olanlara izinlerin verildiğini vurguladı.

Açık ve şeffaf davrandıklarını belirten Berova, hem birlik ile hem acentecilerle görüştüklerini ve ilgili yasayı ağustos ayında Meclis’e sevk ettiklerini söyledi.

Sigortacılar Yasası’nın öncelikli yasa olarak görüşülmesini rica ettiğini aktaran Berova, bazı sigorta şirketlerinin bundan rahatsız olabileceğini ancak bunun önemi olmadığını söyledi.

Şeffaflıktan hiçbir zaman taviz vermediğini söyleyen Berova, sigorta şirketi ön izni için gerekli belgeleri saydı, yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini belirtti.

Hayat grubu için 30 milyon TL’lik bir sermayenin söz konusu olduğunu aktaran Berova, yeni yasa ile bunu 40 milyon TL’ye çıkardıklarını belirtti.

Yasal mevzuat ne ise onun yapıldığını yineleyen Berova, risk analizi yapılacak deniyorsa, yapıldığını söyledi.

“Bize başvuran, yasal gereklilikleri yerine getirenleri geri çevirebilmemiz doğru olan bir konu değildir.” diyen Berova, “Bu alanda başvuran ve başvuru gerekliliğini yerine getirenlere bu izinler verilmiştir.” ifadesini kullandı.

Berova, yeni yasanın yürürlüğe girmesi ve sermaye oranlarının da artırılmasıyla birlikte konunun daha da düzene gireceğini kaydetti.

Sınır kapıları ile ilgili konunun sıkıntılı bir konu olduğunu kaydeden Berova, sınır kapılarında sıra ile nöbetleşe girme uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı yeniden söz alarak, kürsüye çıktı. Verilen izinlerin Resmi Gazete’de yayınlanmadığını belirterek, bu nedenle şirketlerin kurulmamış sayıldığını söyledi.

Çeteleşme resminin ortaya çıktığını savunan Solyalı, sektörün aklıyla dalga geçildiğini kaydetti. Solyalı, “Adınıza da, toplum adına da üzgünüm.” dedi.