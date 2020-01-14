Mecliste, Taçoy ile Özdenefe arasında gerginlik!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında yine imar planı konuşuldu.Meclis kürsüsünde bulunan CTP Milletvekili Özdenefe Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy arasında gerginlik yaşandı.

Söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, sorularına yeterli cevabı alamadığını ifade ederek, Bakanlar Kurulu sonrasında bu konuda detayları öğrenmeyi umduklarını dile getirdi.

Özdenefe’nin “CTP yetkilileri bu süreci ciddiyetle takip etti. ” yönündeki sözleri üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy CTP’nin emirname ve imar planı konusundaki görüşlerini sordu.

Bu konuda az önce açıklama yaptığı yönünde yanıt veren Özdenefe, Taçoy’un “yine anlatın” diyerek talebini yinelemesi üzerine “Memleket yangın yeri. Siz bizimle dalga geçiyorsunuz” diyerek kürsüden indi.

14/01/2020 15:21