Mecliste Talat ve Berova arasında şakalar havada uçtu

Bütçe görüşmeleri ilginç diyaloglara sahne olmaya devam ediyor

Son örnek CTP Milletvekili Ongun Talat ve Maliye Bakanı Özdemir Berova arasında gerçekleşti.

Ongun Talat kürsüde kollarını açıp hitap ederken, Berova, “ Konuşurken, Babana benziyorsun” deyince gülmeler başladı.

Talat’ın “olabilir” demesi üzerine Berova “Var… Var… genetik bir benzerlik var” sözleri kahkahaları artırdı.

Bunun üzerine Ongun Talat, “ Hükümet 13. Maaş açıklayıp kucaklayıcı olmak istiyor. Ne güzel. Gerçi Özdemir Beyi de sarılıp kucaklamak isterseniz… Ama… cüsse itibarıyla…”sözleriyle genel kuruldaki kahkahaları zirveye çıkardı.