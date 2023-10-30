Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken; yaşanan tartışmalar neticesinde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları yeniden değerlendirilmek üzere Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu’nun gündemine, “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesi yer aldı.

Bu çerçevede ilk olarak, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu okundu ve tasarının görüşülmesine geçildi.

Şahali: 20 Milyon nerede ?

Tasarının bütünü üzerine ilk olarak söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, kredilerin bütçelerde gösterilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, kurumun 36 ay vade ile 20 milyon kredi aldığını yineledi. Alınan kredinin 2021 bütçesinde gelir olarak kaydedilmesi gerektiğini ancak yer almadığını belirten Şahali, bu konuda Maliye Bakanı veya Ekonomi Bakanından izahat istedi.

Toplam bütçesi 20 milyon 847 bin TL iken, kurumun 2021 yılında neredeyse bütçesi kadar kredi kullandığını yineleyen Şahali, “20 milyon nerede?” diye sordu.

Berova: 2024'ün Haziran ayında borç kapanacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, söz alarak, bugün bakanlıkta teknik çalışmasını yaptırarak yanıtını yarın vereceğini söyledi. Berova, bahse konu borcun ödemelerinin günü gününe yapıldığını ve 2024’ün Haziran ayında borcun kapanacağını da ekledi.

Şahali: SÜTEK'in bütçesinde 20 Milyon TL eksik CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, SÜTEK’in bütçesinde 20 milyon TL eksik olduğunu yineleyerek, tasarıların komiteye geri alınıp düzeltilmesini istedi.

Bu esnada Meclis’te tansiyon yükseldi, sözlü tartışma yaşandı. Şahali kürsüde bulunduğu sırada elindeki kağıtları Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya; Berova da aynı kağıtları Şahali'ye geri attı.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmesine geçildi.

Tasarı’nın 5’nci maddeye kadar görüşülerek oy çokluğu ile onaylanmasının ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, görüşme yapılması gerekçesiyle ara verilmesini istedi ancak Meclis Başkanı Zorlu Töre talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine ilgili bakan ve milletvekilleri görüşmesini Meclis salonunda yaptı. Resmiye Canaltay daha sonra söz alarak Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarını yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri aldıklarını duyurdu ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı.