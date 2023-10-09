Meclis'te tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

İlk olarak Danışma Kurulunun, Bumerang Travel isimli şirketin başka bir şirkete devredilmesine ilişkin tasarının Genel Kurul gündemine alınmasına yönelik kararı bilgiye sunuldu.

Daha sonra “Sivil Havacılık Dairesi, Kuruluş ve Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ivediliği talep edildi.

Tasarı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı doğrultusunda güncellenmesini içeriyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarı hakkında daha fazla bilgi verilmesi talebinde bulundu.

Bu noktada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz alarak Sivil Havacılık Dairesi’nin kadro azlığı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyerek, kadroların doldurulmasına yönelik ortak aklın ürünü olan bu tasarının hazırlandığını belirtti.

Arıklı, yasa tasarısının teknik ihtiyaçtan dolayı hazırlandığını ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Arıklı’nın Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’na ilişkin bilgi verdiğini ancak “Sivil Havacılık Dairesi, Kuruluş ve Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin bilgi verilmediğini savundu.

Yeni gelen unsurlarda yasa tasarısına uyum dışında unsurlar da bulunduğunu dile getiren Şahali, mevcut kadrolara müdahale edilmesinin gerekçesinin ne olduğunu neden ivedilik talep edildiğinin anlatılmadığını belirtti.

Şahali, tam olarak ne yapmaya çalışıldığının anlaşılması için zaman talebinde bulunulabileceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, neyin anlaşılmadığını anlayamadığını söyleyerek, ihtiyaçtan kaynaklanan yasa tasarısının yeni Ercan’dan sonra güvenlik zafiyetinin oluşmaması için kadroların artırılmasını içerdiğini belirtti.

Teknik olan yasa tasarısına neden soru işaret getirilmeye çalışıldığını anlayamadığını belirten Arıklı, önceki hükümetler döneminde hazırlanarak bugüne gelindiğini kaydetti.

Arıklı, kadrolara hangi şartlarda eleman alınması ve eleman alınması konusunda teknik düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Bu sırada yerinden söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, yasanın hava trafik kontrolörlüğünde yaşanan sıkıntı ve kaçışların önlenmesini içerdiğini söyledi.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra, Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından bilgiye sunuşlar bölümüne geçildi.

TC ile KKTC Arasında Kablo ile Elektrik Enterkonneksiyon Projesi Uygulanması Hakkında Mutabakat Zabtı, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi başkanlığına Emrah Yeşilırmak’In seçildiği bilgiye sunuldu.

UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi’ni geri çektiğine ilişkin tezkere ile Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın, AB Uyum Yasaları tasarılarını Görüşmek Üzere Hazırlanan ad hoc komiteye iletilmesine yönelik tezkere bilgiye sunuldu.

Daha sonra 62. madde tahtında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.