Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün grev

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21/09/2022

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Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün grev

Sendikalar, bugün Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün grev ve eylem şok yapıyor.

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmadığını anımsattı.

Bengihan, “Göç Yasası” kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusuna sendikaların Başbakan, Maliye Bakanı  ve Çalışma Bakanı ile yapmış olduğu görüşmelerde çalışanlara Eylül ayı maaşlarına yansıyacak şekilde yüzde 6 ek artış yapılması,  geriye kalan farkla ilgili de takvimlendirme yapılması ve vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesi yönünde mutabakata varıldığını anımsattı.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gerekli çalışmaların yapıldığı, hatta maaş barem tablolarının hazırlandığı yönünde sendikalarımıza bilgi verilmiş ve uzlaşıya varılmıştı. Sendikalarımız gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklerken Başbakan kendilerinin böyle bir söz vermediğini, sadece sendikaların talebi olduğunu ve herhangi bir uzlaşıya varılmadığını söylemesi hükümet etme  ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Çalışanlarla ve sendikalarımızla dalga geçilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

21/09/2022 09:41
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TAGS: Meclis, Hazine ve Muhasebe Dairesi’
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