Mecliste Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı İçin İvedilik Alındı

Meclis Genel Kurulu’nda sunuşlar bölümünde muhaceret affıyla ilgili düzenlemeler içeren Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

ANGOLEMLİ: “BU TASARI BİRKAÇ İŞ ADAMININ BASKISIYLA GÜNDEME GELDİ”

Tezkere hakkında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Kendi çalışanımızın işini hallettik, kaldı yabancılar” dedi.

Ülkede mazbatalar nedeniyle hapse düşen insanlar olduğunu kaydeden Angolemli, bu tasarının birkaç iş adamının baskısı ile gündeme geldiğini öne sürdü.

Mazbata mağdurlarının çözüm beklediğini, ülkenin kaçak işçi dolduğunu söyleyen Angolemli, ülkede izinsiz kalanlara mükafat vermek anlamına geldiğini söylediği tezkereyi eleştirdi.

Hüseyin Angolemli, mazbata konusuna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

ROGERS: “AFLARLA KAÇAK YAŞAM VE İŞÇİLİK TETİKLENİYOR”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da tezkere üzerine söz aldı. Kayıt dışılığın ülkenin önemli sorunlarından olduğunu söyleyen Rogers, sürekli çıkarılan aflarla kaçak yaşam ve kaçak işçiliğin tetiklendiğini belirtti.

Çalışmayan ve denetimi yapılmayan sistemde hem düzenli yatırımı yapan işverenlerin, hem de kayıt dışı kalan işçilerin mağdur olduğunu dile getiren Rogers, HP’nin hükümette olduğu dönemde muhaceret konusunda yapılan düzenlemelere işaret etti.

Çalışma Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmalarını yetersiz bulduğunu dile getiren Rogers, insan ticareti konusunda da gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Rogers, yapılan düzenlemenin kayıtlılığı değil kaçak yaşamı teşvik eder pozisyonda olduğu görüşünü belirterek düzenlemeyle ilgili detaylı bilgi istedi.

EVREN: “YURT DIŞINA GİDEN ÇALIŞANLARI YENİDEN SİSTEME KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Affın temelinin Covid-19’a dayandığını dile getiren Evren, öğrenci ve ikamet izniyle kalanların da, işletmelerin de Covid-19 nedeniyle oluşan ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntıya girdiğini ifade etti.

Ekonomik kriz nedeniyle çok sayıdan kişinin işsiz duruma düştüğünü söyleyen Evren, işsizlik dolayısıyla çok sayıda kişinin yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını dile getirerek bu kişilerin sisteme geri kazandırılmasının da amaçlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Evren, işsizlikle gelen sıkıntıya çözüm bulmak, kaçak işgücünü yeniden kayıt altına almak ve öğrencilerin sorunlarını çözmek için bu yola gittiklerini ifade etti.

Evren, çalışma izni nedeniyle polis yoluyla deport edilenlerin muhaceret öngörüsüyle geri alınması yönünde bir çalışma olduğunu da anlattı.

Sorulan sorular üzerine bunun her gelene “buyur geç” diyen bir tasarı olmadığını dile getiren Kutlu Evren, sıkıntıların komite aşamasında da gündeme getirilebileceğini kaydetti.

ERHÜRMAN: “HER GELENİ KABUL EDEN BİR TASARI GÖRÜLÜYOR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuyla ilgili söz aldı. Tasarının Covid-19 kaynaklı yaşanan sıkıntıları çözmeyi hedeflediğinin söylendiğini dile getiren Erhürman, yasa metninde Covid-19 dışında her geleni kabul eden bir tasarı görüldüğünü anlattı.

Erhürman, Covid-19 nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi için sunulacak tasarıya onay vermeye hazır olduklarını ancak mevcut tasarının bu yönde olmadığını kaydetti.

Bu düzenleme aktüeryal dengenin korunması için isteniyorsa işe alınacak kişilerin zaten sisteme gireceğini ifade eden Tufan Erhürman, Covid-19 nedeniyle sıkıntı yaşayanlar için yapılacak düzenlemelere onay vermeye hazır olduklarını ancak, Covid-19’la alakasız şekilde kaçak duruma düşmüş kişiler için yapılacaksa buna karşı olduklarını anlattı.

Aktarılan gerekçeyle içeriğin uymadığını söyleyen Erhürman, bu haliyle tasarıya ret oyu vereceklerini anlattı.

SANER: “İŞVEREN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİ ÖDEMİYOR ÇALIŞANLARI ÜLKEYE KABUL ETMEMEK YANLIŞ”

Başbakan Ersan Saner de cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Çalışanın kayıt dışılığa düşmesinin işverenin sosyal güvenlik primlerini ödememesinden kaynaklandığını söyleyen Saner, burada mantık olarak bakıldığında kendi suçu olmayan bir konu nedeniyle bu kişileri ülkeye kabul etmemenin de yanlış olduğunu anlattı.

Saner, Covid -19 nedeniyle yaşanan sorunlar yanında tasarıyla Sosyal Sigortaların yaşadığı aktüeryal denge sorununu çözmenin de hedeflendiğini dile getirdi.

Saner bir soru üzerine, tasarıyla halihazırda ülkede olanların da kayıt altın alınmasının sağlanmasının önemli olduğunu anlattı.

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tasarının çelişki yarattığını söyledi. Tasarıya ret oyu vereceklerini belirtti.

TÖRE: “’BİR DAHA ÜLKEYE GİREMEZ’ DEMEK İNSAN HAKLARINA AYKIRI”

UBP Milletvekili Zorlu Töre de kürsüye çıkarak tasarı üzerine konuştu. İlgili tasarının gerekli bir düzenleme içerdiğini söyleyen Töre ülkede mağduriyete uğrayan çok sayıda kişi ve çok sayıda aile olduğunu dile getirdi.

Patronu çalışma izni çıkarmadı, primini yatırmadı diye ciddi sıkıntı yaşayan, deport edilen kişiler olduğunu ifade eden Töre, bir kişi cezaya düştü ya da deport edildi diye “ülkeye bir daha giremez” demenin temel insan haklarına aykırı olduğunu anlattı.

Zorlu Töre, bunun hangi ülke vatandaşı olursa olsun herkes için geçerli olduğunu anlattı.

Çok sayıda ailenin bu nedenle bölündüğünü ifade eden Töre, ülkede çalışıp işyeri açan çok sayıda kişinin vatandaş olmadığı için işini başkası adına kurduğunu dile getirdi. Töre, bu konularda çok daha esnek davranmak gerektiğini dile getirerek, Kıbrıs Rum kesiminin 1 milyondan fazlayken KKTC’de 200 bin seçmen olduğunu anlattı.

ERHÜRMAN: TÜRKİYE'DEN İŞÇİ GELMESİN DİYEN KİMSE YOK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bu kişiler deport edilirlerse devletin yasalarına göre deport edildiğini belirtti. Türkiye’den işçi gelmesin diyen kimse olmadığını belirten Erhürman, yasalara uygun olarak gelip uygun olarak kalmalarının önünde engel olmadığını kaydetti.

Erhürman, Covid 19 nedeniyle sorun yaşayanlar varsa bunun çözülmesinin doğal olduğunu anlattı, itirazlarının bu yönde olmadığını kaydetti.

Erhürman tek söylediklerinin yasalara uyulması gerektiği olduğunu ifade etti.

Ardından ivedilik tezkeresi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis oturumunu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, sunuşlarda bir diğer tezkere olan ve toplantı gündeminde de olan Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay durdurulmasıyla ilgili tasarının bugün görüşülmeyecek olmasından dolayı üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereyi de oylatmayacağını açıkladı.

Toplantıda daha sonra Meclis İç Tüzüğü’nün 62’nci maddesi uyarınca konuşmalara geçildi.

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24/05/2021 15:16