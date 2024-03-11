Meclis’te yükseköğretim konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yükseköğrenimdeki sorunlar konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuşmasını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "YÖDAK'tan tek beklentimiz denetimdir" dedi. Çavuşoğlu, ön izin verilen ancak -Çavuşoğlu: aktif olmayan tüm üniversitelerin izinlerinin iptal edileceğini de açıkladı.

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak bilgi ve onaya sunuşlar bölümünde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Vakıflar İdaresine ait Lefkoşa Ortaköy’de bulunan bir emlake ilaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yapılması için 49 yıllığına Near East’e kiralanmasına ilişkin bir karar tasarısının geri çekilmesi de bilgiye getirildi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis İç Tüzüğü'nün 62. maddesi tahtında "yükseköğretim ve toplu taşımacılık" alanıyla ilgili konuşma yaptı.

Erhürman, anayasanın yasama dokunulmazlığına ilişkin 84. maddesini okudu.

Anayasanın kürsü dokunulmazlığı ve tutuklanamama yargılanamama dokunulmazlığı verdiğini ancak soruşturulamama diye bir dokunulmazlık hükmü bulunmadığını dile getiren Erhürman, milletvekilinin ifadesinin alınmasında bir engel bulunmadığını söyledi.

Polisin soruşturmada milletvekilinden ifade alamaması gibi bir şeyin olmadığını belirten Erhürman, “Bunun önünde bir engel yoktur. Her milletvekili herhangi bir konuda ifadeye çağrılabilir, soruşturmaya tabi tutulabilir” dedi.

Erhürman, dokunulmazlığa ilişkin de Savcılıktan gelen taleplerin incelenerek önce komiteye ardından Genel Kurula geleceğini ve dokunulmazlığa ilişkin oylama yapılabileceğini kaydetti.

Savcılıktan gelen ve siyasi olmayan her konuda CTP milletvekili de olsa dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin oylarının “evet” olacağını dile getiren Erhüman, milletvekilinin da aklanma hakkı bulunduğunu belirtti.

Yükseköğretim konusunda komite kurulduğunu, soruşturma sürecinin devam ettiğini dile getiren Erhürman, konuya müdahaleden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Erhürman, bugüne kadar 36 üniversiteye ön izni verildiğini söyleyerek, “Bu kökten yanlış. Bu ön izinler hava parasına da satıldı” dedi.

Bu ön izinlerin iptal edilmesi ve aktif olan faaliyette olan 23 üniversitenin de belli bir standarda çekilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, eğitim kurumlarının etkin şekilde denetlenmesi ve denetleyecek kurumun belirlenmesi gerektiğini belirtti.

YÖDAK ve Bakanlığın yetkilerinin belirlenmesi ve yanlarına üçüncü bir ayak eklenmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Öğretim üyeleri birliği kurulması ve oluşturulması gerekiyor. Önce birlikten geçecek ardından bakanlık ve YÖDAK devreye girecek” diye konuştu.

Diplomaların da işleneceği bir veri tabanı geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, öncesi de denetlenip geçersiz diplomaların iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, Yatay Geçiş Tüzüğü çıkarılması gerektiğini, öğrencinin giriş yaptığı üniversiteden mezun olması, eğer geçiş yapacaksa da sıkı bir denetim yapılması önerisinde bulundu.

KKTC vatandaşları için KKTC üniversitelerine girişte merkezi sınav önerisinde de bulunan Erhürman, ülkede ihtiyaçların doğrultusunda üniversiteye kayıt yapılması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılanların da hesabının verilmesi gerektiğini belirten Erhürman, 36 ön iznin neden verildiğini sordu.

-"İnsan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddialar var"

2021 öncesinde 15 eğitim kurumu varken, 2022 Ocak'tan bugüne 22 tane daha eğitim kurumu kurulduğunu dile getiren Erhürman, bu kurumların sertifika ve ön lisans verdiklerini, “insan kaçaklığı” yapıldığına ilişkin iddialar bulunduğunu, bunun denetimini kimin yaptığını sordu.

Erhürman, toplu taşımacılık alanının da hızlı çöküşe geçen sektörler arasında yer aldığını savunarak, şirketleşme projesini hayata geçirmeye uğraşırken T izni verilmemesi, T izni iptal edildiyse bunun resmi yoldan duyurulması gerektiğini belirtti.

Korsan, kaçak taşımacılık yapıldığının söylendiğini dile getiren Erhürman, verilen cezaların yetersiz olduğunu dolayısıyla kaçak taksiciliğin önüne geçilemediğini, caydırıcı cezalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Güneye yapılan taşımacılıkla ilgili Güneyin sıkı denetim getirmeye hazırlandığını söyleyen Erhürman, “Bunun hayata gelmesi halinde sektör o gün yerle bir olur. Bunu Güneyle doğru dürüst görüşmek gerekir” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette halkın en büyük sorunun pahalılık olduğunu belirttiğini söyleyen Erhürman, “En büyük sorun pahalılık iken, Euro 35,5 seviyesindeyken bu taraftan insanlar alışveriş yapmak için Güney Kıbrıs’a gidiyor. Bu akıl alır bir iş değil. İnanılmaz bir veridir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bu Meclisin yenilenmesi gerekir. Erken seçime gidip bu işi temizlemek gerekir” diye konuştu.

-Çavuşoğlu: "Aktif olmayan tüm üniversitelerin izinleri iptal edilecek"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite sayıları ve ön izinlerle ilgili soruları yanıtlayarak, aktive olmamış 12 üniversiteyle ilgili savcılığa soru sorulduğunu, iki yıl geçmiş olması üzerine izinlerinin iptal olduğunu değerlendirdiklerini, savcılıktan bu yönde yazı gelmesi halinde aktive olmamış tüm üniversitelerinin izinlerinin iptal edileceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2017’den sonra ön izin verilmediğini vurguladı.

“Bu ülke için buradayız” diyen Çavuşoğlu, eğitim kurumları ile ilgili artışın söz konusu olduğunu ancak öğrenci sayısına ilişkin kısıtlama getirildiğini, denetimlerin yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, eğitim kurumlarının denetlendiğini, beş kez denetlemenin ardından gereğinin yapılacağını ifade etti.

Eğitimle ilgili yasa çalışması yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK ile Bakanlık arasında kurumsal bir ilişki bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yükseköğrenimin yaşadığı tüm sıkıntılarla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.

-"YÖDAK'tan tek beklentimiz denetim"

Bakanlık ile YÖDAK arasında yetki karmaşası olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK’tan tek beklentilerinin denetim olduğunu, bunu birçok kez söylediğini belirtti.

“Bu günlerin geleceği çoğumuza sürpriz olmadı” diyen Çavuşoğlu, YÖDAK’ta bakanlık veya Başbakanın ataması olmadığını, YÖDAK Yasası'na göre YÖDAK’ın, yapması gerekenleri yapmadığını defalarca söylediğini kaydetti.

“Bizim atadıklarımızda yanlış yok. Yanlış olan kurullardan geçip farklı paylaşımlara girenlerden oluşmaktadır” diyen Çavuşoğlu, özerk yapılarda görevden alınma koşullarının değiştirilmesi gerektiğini, görevini yapmayanların görevden alınmasının sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, veri tabanlarının herkese açık olduğunu, sorunun sistemde değil zihniyette olduğunu söyledi.

“Mesele toplumun geldiği algı ve zihniyet meselesidir. Toplumla birlikte hep beraber değişmeliyiz” diyen Çavuşoğlu, Yatay Geçiş Tüzüğü'nün YÖDAK tarafından yapılması gereken bir tüzük olduğunu belirtti.

Merkezi sınavın başarılamadığını söyleyen Çavuşoğlu, üniversitelere girerken geniş tutulabileceğini ancak mezuniyete giderken daralma yaşanabileceğini kaydetti.

-"Denetlemeler yapılıyor... Yakında art arda kapatmalar gündeme gelecek"

Çavuşoğlu, dört beş aydan beri eğitim kurumlarının denetlendiğini, yakında ardı ardına kapatmaların gündeme geleceğini belirtti.

Hukuken olmasa da siyaseten her şeyden kendilerini sorumlu tuttuklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu bakış açısıyla çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, YÖDAK’ın neden verimli olamadığını sorarak, bu kurulda bakanlığın atadığı bir üye bulunmadığını söyledi.