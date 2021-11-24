Meclis’teki Bütçe Görüşmeleri Bugün Tamamlanıyor

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine bugün de devam ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 13.25’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel kurulun bugünkü gündeminde, Mahkemeler Bütçesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi, Maliye Bakanlığı Bütçesi, Gelirler Bütçesinin görüşülmesi bulunuyor.

Tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanmasının ardından bütünü oylanacak.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündeminde, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da bulunuyor. Öneride seçimlerin 23 Ocak 2022'de yapılmasına ilişkin karar önerisi de bugünkü genel kurulda ele alınacak.

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24/11/2021 14:01