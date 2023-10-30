Meclis’ten ilginç görüntü…

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30/10/2023

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Meclis’ten ilginç görüntü…

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün objektiflere ilginç bir fotoğraf yansıdı. Meclis oturumunun başladığı sırada hükümetin telefonları ile ilgilenmesi dikkat çekti.

Meclis Basın Bürosu’ndan servis edilen fotoğrafta Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu telefonları ile ilgilenirken UBP milletvekili Resmiye Canaltay’ın telefonda konuştuğu görülüyor.

 

30/10/2023 12:11
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TAGS: Meclis’ten ilginç görüntü…
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