Medeniyetler Beşiği Kıbrıs’ta 'Dans', 'Seyyah' İle Canlanıyor

Kıbrıs’ın Helen’den Roma’ya, Bizans’tan Osmanlılara kadar binbir kültürün yansımasıyla şekillenen bir doku olduğunu belirten Seyyah Dance Project Kıbrıs kordinatörü Orhan Göner , “Kıbrıs mitolojik, tarihi ve kültürel birleşim noktası olması ve geçmişle gelecek arasında kurduğu köprü ile herkesi buraya çekiyor ".SEYYAH" işte bu bu izlerin yanına yenilerini eklemek, kültürel bir değer daha kazandırmak amacı ile Türkiye’de başlayan ve yıllardır yaptığı görsel şovlarla izleyenleri büyülediği yolculuğunu buraya da taşıyor’’ dedi.

Genel Sanat Yönetmeni ve kareograflığını Özgür Kara yaptığı, Türkiye-Antalya merkezli kurulan SEYYAH, 30 kişilik kadrosuyla çalışmalarına devam ediyor.. KKTC’de de halk dansları kaynağından yararlanarak projeler geliştirmek hedefiyle yola çıktıklarını belirten Orhan Göner bu noktada SEYYAH DANCE PROJECT ‘in hem K.K.T.C kordinatörü hemde eğitmeni olarak görev alıyor

Görsel şölenle anlatım sevdası

Orhan Göner , “SEYYAH dünyanın dört bir yanından gelen farklı kültürden turistin yolculuğuna Kıbrıs ve Türkiye hikâyesi ekleyerek aynı zamanda ülkemizin turizm hareketlerine katkıda bulunmak hedefleri ile çıktığı yolculuğunu sahnede paylaşmanın sevinci ile çalışmalarını sürdürüyor. “Seyyah Dance Project” Türk kültürü ve tarihi birikimini merkez alarak, Türkiye ve kültür coğrafyamızı biz olan SEYYAH’ın gözüyle adım adım gezerek anlama ve her seferinde yeni bir görsel şölenle anlatma sevdası ile kurulmuş, Türk Halk Danslarını modern dans ve sahneleme tekniklerini kullanarak gönüllü sanatçıları ile yürüyüşüne başlamış özgün bir dans topluluğudur” diye konuştu

Gelenekten geleceğe

Orhan Göner, “Bilimsel araştırma ve yöntemlerle derlenmiş binlerce halk dansı adımı, kostümü, tarihi eser niteliğinde binlerce soyut ve somut eserin incelenerek, geçmişten geleceğe, yerelden evrensele, zaman mekân kavramlarının ustalıkla süzülerek içiçe geçtiği bir yöntemle çalışmalarını sürdürmektedir. Amatör , profesyonel sanatçı ve adayları olarak, yaşadığımız toprağın çocuklarının ruhsal ve tarihsel yolculuğunun izlerini, Türk Halk Dansları kaynağını merkeze koyarak ‘’Gelenekten Geleceğe’’ bireysel ve toplumsal yöre yöre farklılaşan ifade biçimlerinin bedensel dilini takip ediyoruz” dedi

Konsept proje şölene dönüşüyor

Orhan Göner son olarak, “Sahne sanatlarının en güçlü ifade araçlarından biri olan dansın geçmişten süzülerek süregelen bedensel ifadeyi, farklı sanat ve dans disiplinlerinden faydalanarak, adeta SEYYAH’ın gözünden aşk ile yeni ifade biçimlerini keşfetmek için iz sürüyoruz.İnanıyoruz ki bu konsept projemiz şimdiye kadar Kıbrıs’ta yapılan ve sahne alan bir çok çalışmaların önüne geçecek ve ilgiyle izlenecek. Büyük emeklerin verildiği ve saatler süren uzun çalışmaların sonunda Kıbrıs ekibimiz şekillenmeye başlıyor. Bu ekip de yer almak isteyen 16-35 yaş arası tüm dans sever arkadaslarımızı aramıza katılmayı bekliyoruz .Bizlere 0548 829 1959 numaralı telefondan ulaşabilecekleri gibi ayrıca sosyal medya aracılığı ile ulaşabilirler. Instagram sayfamız seyyahdanceproject olarak geçmektedir şeklinde konuştu ve son olarak Kıbrıs çok kısa bir zaman sonra dansın coşkusuyla görsel bir şölene tanıklık edecek diyerek konuşmasını sonlandırdı

Bu habere tepkiniz:



11/09/2021 09:21