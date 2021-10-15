Mediha Pekkan: Artık Ellerimi ve Ayaklarımı Kullanabiliyorum

Güzelyurt Kalkanlı bölgesinde ikamet eden, Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma) hastası Mediha Hanım, Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavi öncesi ve sonrası neler yaşadıklarını Haber Kıbrıs’a açıkladı.

"Altı Yıl Önce Romatoid Artrit Teşhisi Kondu"

“Ben Mediha Pekkan evliyim bir çocuğum var. Altı yıl önce Romatoid Artrit hastalığı teşhisi kondu. Dr. Hakan Özkul’u internette gördüm onlara ulaştım benden tahlillerimi istediler bende gönderdim sonrasında tedaviye başladım. Altı aydır da Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedavi desteği alıyorum. Tabi tüm bunların yanı sıra kendi Romatolog doktorumun verdiği ilaçları da kullanıyorum. İkisini birden kullandığımda güzel tahlil sonuçları aldım.”

"Bitkisel Tedaviden Önce Ellerimi Ayaklarımı Kullanamıyordum."

“Bitkisel tedavi almadan önce ilaçlarımı kullanmama rağmen ve sürekli doktoruma görünmeme rağmen, ayağa kalkamıyordum, ellerimi ayaklarımı kullanamıyordum, sosyal ve özel hayatım çok etkilenmişti. Çocuğumla bile ilgilenemiyordum, evimin işini yapamıyordum, yürümekte zorluk yaşıyordum.

Bitkisel tedavi desteği aldıktan sonra tedavimin ilk üç ayında değişiklikleri hissetmeye başladım. Bu durum son tahlillerime de yansıdı.”

"Kortizon Haplarını Kullanmayı Bıraktım!"

“Mevsim geçişlerinde, stresli zamanlarda, üzüntü anında el ve parmaklarda eklem yerlerinde şişlikler oluyordu bundan dolayı kortizon kullanıyordum. Kortizon kullanmaya başladıktan sonra 20-30 kilo aldım. Fakat bitkisel tedavi almaya başladıktan sonra kortizona gerek kalmadı artık kortizon ilaçları kullanmıyorum.”

"Benim İçin Bir Mucize Oldu!"

“İltihaplı eklem romatizması hastalığını yaşayanlar bilir banyoya tuvalete bile tek başlarına gidemez durumda olurlar. Oturup kalkamazlar evinin paspasını yapamazlar çünkü parmaklar kapanmaz, aniden dizleri şişer ben kimyasal haplarımla birlikte bitkisel tedavi desteği aldım. Sonrasında etkilerini gördüm. Artık yürüyebiliyorum, Elimi ayağımı kullanabiliyorum. Benim için bir mucize oldu bu durum.”

"Bitkisel Tedaviden Çok Memnunum"

“Dr. Hakan Özkul ve ekibi beni 15-20 günde ben onları aramasam bile beni arıyorlar. Nasıl olduğumu öğrenmek istiyorlar herhangi bir sorunum olup olmadığını bilmek istiyorlar benimle ilgilendiklerini hissediyorum. Bitkisel tedavinin benim için güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum çok çok memnunum.”

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15/10/2021 10:01