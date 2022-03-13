Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı 14 Mart'a ertelendi

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13/03/2022

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Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı 14 Mart'a ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanması planlanan karşılaşma, ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşım sorunlarından ötürü İstanbul'a gelememesi nedeniyle müsabakanın bir gün ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.

 

13/03/2022 10:29
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TAGS: Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı 14 Mart’a ertelendi
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