Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme

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02/09/2022

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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde, 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, genç çalıştırıcının pro lisans eğitim programının başlamasıyla, saha kenarında teknik direktör pozisyonunda yer alacağı da vurgulandı.

02/09/2022 17:14
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TAGS: Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’na yeni sözleşme
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