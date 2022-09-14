Medipol Başakşehir'in konuğu Fiorentina

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir lider

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.

İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

44. randevu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 43 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 55 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

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14/09/2022 11:37