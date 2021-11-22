Medusa-11 tatbikatının son aşaması bugün yapılıyor

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22/11/2021

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Medusa-11 tatbikatının son aşaması bugün yapılıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır üçlü işbirliğinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) iştirakiyle 18 Kasım’da icra edilmeye başlanan “Medusa-11” kod isimli askerî tatbikat bugün tamamlanıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, ortak tatbikatın son aşaması bugün Girit açıklarında gerçekleştiriliyor.
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tatbikata bu yıl 5’inci kez, “Yoannidis” isimli açık deniz karakol gemisi, SAT komando timi ve Deniz Kuvveti Komutanlığı subayları (sevk ve idare) ile iştirak ediyor. 

22/11/2021 10:30
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TAGS: Medusa-11, tatbikat
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