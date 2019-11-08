“Medusa” Askerî Tatbikatına 2020 İtibarıyla Fransa da Katılıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın ortaklaşa icra etmekte olduğu “Medusa” isimli askerî tatbikatın, Rum tarafında icra edileceği 2020’de, Fransa’nın da katılımıyla 4’lü ortak tatbikat haline geleceği haber verildi.

Fileleftheros “Fransa ‘Medusa’da… Askeri Tatbikat 2020’den İtibaren 4’lü Şekle Bürünüyor” başlığıyla aktardığı haberi, HellasJournal isimli yayın organının, Rum ve Yunan silahlı kuvvetlerinden üst düzey kaynakları referans göstererek yayımladığı habere dayandırdı.

Fransa askerî çevreleriyle görüşmelerin ileri aşamada bulunduğu ve şu anda Fransızlara eylem planları ve “Medusa” sırasında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır tarafından yapılan çabalar aktarılıyor. Rum tarafından bir kaynak HellasJournal’e, Fransa tarafından teyit edilmemekle birlikte, Fransa’nın da katılacağı 4’lü ortak tatbikatın gözlemcisinin Amerikalılar olacağını söyledi.

Rum tarafından üst düzey yetkililer (gazetenin ifadesiyle) “kinayeli bir şekilde” Fransa ile istişarelerin oldukça ilerlemiş olduğunu ve önümüzdeki dönemde, özellikle RMMO’nun deniz üssünün takviyesi çabalarıyla da belirginleşeceğini söyledi.

HellasJournal, önümüzdeki dönemde Yunan ve Mısır F-16’ları dışında havada Rafale’lerin, denizde de Framm ve/veya Orizon fırkateyni sayısının artacağına, Özel Kuvvetleri düzeyinde de Fransızların kendi ünleri bulunduğuna dikkat çekti.

“Medusa” gibi tatbikatlar aracılığıyla oyuna, bölgede çıkarı bunan yeni bir güçlü oyuncunun daha katılmasıyla Total ve ENI konsorsiyumu gelecek yıllarda sondajlar yaparken güvenlik göstergesini yükselteceğine de işaret edildi.

08/11/2019 12:11