Medvedev: NATO'dan vazgeçilse bile saldırı durmayacak

24 Şubat'ta başlayan işgalde altıncı ay doldu, Moskova'dan en şahin çıkışları yapan isim olan Putin'in müttefiki Medvedev Ukrayna'daki saldırıların kesilmeyeceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yeni bir açıklamada bulundu.

Medvedev açıklamasında, “Kiev’in NATO’ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

'İşgal', 'istila', 'saldırı' gibi kelimeleri tüm Rusya'da yasaklayan Kremlin, halihazırda devam eden Ukrayna işgalini 'özel askeri operasyon' olarak tanımlıyor.

Rusya- Ukrayna arasında askıya alınan barış müzakerelerine de değinen Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca açıklamasında, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

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27/08/2022 17:23