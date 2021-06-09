Medya Başarı Ödülleri İçin Süre Uzatıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

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09/06/2021

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Medya Başarı Ödülleri İçin Süre Uzatıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri Yarışması için başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı.

KTGB Ödül Komitesi açıklamasında, yarışma için 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar başvuruda bulunulabileceği duyuruldu.

Yarışma için başvuruların Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine elden yapılması gerektiği kaydedildi.

09/06/2021 15:18
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