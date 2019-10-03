Medya destek paketi rafa kalktı

UBP- DP hükümeti döneminde kısa bir süre devam eden, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde ise sürdürülemeyen "Geleneksel Medya Destek Paketi" yeni hükümet tarafından hiç uygulanmadı.

UBP- HP hükümeti, göreve geldiği andan itibaren maddi sorunlarla boğuşurken, basılı medya kısmında yer alan gazete sahipleri verilen sözün tutulmasını bekliyor.

GAZETELER DESTEK BEKLİYOR

5 bin TL ile, 20 bin TL aylık destek bekleyen gazeteler için hükümet içerisinde yapılan herhangi bir çalışma yok. Haber Kıbrıs’a konuşan hükümete yakın bir kaynak, iş yasasının gerekli istihdam teşviklerini içerdiğini belirterek, bunun üstünden sektörlere göre “ekstra kaynak” yaratmanın mevcut koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

2019 İÇİN ÖDEME OLMAYACAK

Hükümetin içinde bulunduğu durumun, “gelir karşılığı olmayan sektörlere karşılıksız teşvik paketleri uygulamaya” müsait olmadığını belirten aynı kaynak, “2019 için herhangi bir bütçe kalemi gazetelere ödeme yapmak için uygun değil. Devlet, hiçbir sektöre ‘al bu para senin” diyemez. Maalesef yaptığımız tüm çalışmalarda basılı medya için bir kaynak yaratamadık. 2019 için bir ödeme olmayacak. Hükümet 2020 için de bir çalışma başlatmadı. Bu karar gazete sahiplerine de iletildi” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TATAR: KAYNAK YOK

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs'ın sorusuna yanıt veren Başbakan Ersin Tatar, bütçenin buna müsaade etmediğini belirterek, tüm iyi niyetli çalışmalarına rağmen bu alana yönelik kaynak olmadığını söyledi. Tatar, "az sayıda yayın organının" yararlanacağı bir teşvik paketinin uygun olmadığını belirterek, "Tüm medya çalışanlarının iş ve maaş güvencesi için, tıpkı diğer istihdam alanlarında olduğu gibi çaba harcamaya devam edeceğiz" dedi.

03/10/2019 12:15