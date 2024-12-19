Medya Etik Kurulu “Ada News” haber portalını uyardı

Medya Etik Kurulu, “Ada News” adlı haber portalını oy birliğiyle uyarma kararı aldı.

Kurul, bir başka haber kurumuna ait haberlerin “emeğe ve fikri mülkiyet haklarına saygı” çerçevesinde değerlendirilmesi ve haberi üreten kuruluşa mutlaka atıf yapılması gerektiğini kaydetti.

Medya Etik Kurulu, “Tüm medya organlarını, haber kaynaklarını açıkça belirtmeye ve gazetecilik etik ilkelerine bağlı kalmaya davet ediyoruz” dedi.

Medya Etik Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, “Ada News” adlı yayının bugünkü ön sayfasında yer alan “Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın açıklamalarına dayanan habere” ilişkin Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer tarafından yapılan şikâyetin incelendiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne aykırılıklar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Haberde, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3. maddesi olan “Başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde kaynağın belirtilmesi ve medya kuruluşunun kendi imkânlarıyla ürettiği özel haberlerin tamamının kullanılmayıp, haberi üreten medya kuruluşuna link verilmesi esastır” ilkesine aykırı hareket edilmiştir.

Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan şeffaflık ilkesi de ihlal edilmiştir. Özerdağ ile yapılan röportajın, Kıbrıs Postası TV'de Ulaş Barış tarafından sunulan programda yapıldığı bilinmesine rağmen bu bilginin paylaşılmaması, gazetecilik prensiplerine aykırıdır. Bu durum aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının ihlali olup, gazetecilikte adil rekabeti de zedelemekte ve medya sektörünün etik bütünlüğüne zarar vermektedir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, Medya Etik Kurulu, Ada News adlı haber portalını oy birliğiyle uyarma kararı almıştır. Bir başka haber kurumuna ait haberler, emeğe ve fikri mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde değerlendirilmeli ve haberi üreten kuruluşa mutlaka atıf yapılmalıdır. Tüm medya organlarını, haber kaynaklarını açıkça belirtmeye ve gazetecilik etik ilkelerine bağlı kalmaya davet ediyoruz.”