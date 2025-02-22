Medya Etik Kurulu, gazetecilik ilkelerini güncellemek için çalıştay düzenledi

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22/02/2025

Medya Etik Kurulu, gazetecilik ilkelerini güncellemek için çalıştay düzenledi

Medya Etik Kurulu, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu ve Gazetecilik Meslek Etiği İlkeleri’nde günümüz ihtiyaçlarına uygun güncellemeler yapılması için bir çalıştay düzenledi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlenen ‘İlkeler Çalıştayı’nda İletişim Fakültesi akademisyenleri ve gazeteciler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştay sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Yapılan açıklamada güncellenen ilkelerin medya kuruluşları arasında imzaya açılacağı da belirtildi.

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TAGS: Medya Etik Kurulu
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