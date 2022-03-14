Medya Etik Kurulu Gıynık Gazetesini Kınadı

Medya Etik Kurulu (MEK), bir spor programında, “eleştiri sınırları ötesinde, aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı” tespit edilen web üzerinden yayın yapan Gıynık gazetesini kınadı.

MEK’ten yapılan yazılı açıklamada, “eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir” denildi.

Açıklamada, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in, Medya Etik Kurulu’na yaptığı şikâyette, Okan Karademir moderatörlüğünde sunulan “Gıynık Spor” programında kendisi için “soytarı, pişkin, narsist, şikeci, yalancı, karaktersiz, bayağı bir kişilik” gibi sıfatların kullanıldığını belirttiği kaydedildi.

MEK üyelerinin izlediği iki saati aşkın programda, şikâyet dilekçesinde belirtilen kelimelerin yer aldığının saptandığı ve üstelik bazılarının program boyunca tekrar edildiğinin gözlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“’Yalancı’ ve ‘şikeci’ gibi sıfatların kullanılması, etik ilkelerinin 4. maddesine aykırıdır. Bu maddeye göre, ‘Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.’ Mahkeme kararı olmadan bir kişiyi şikeci olmakla suçlamak, onu kamuoyu nezdinde suçlu ilan etmektir.

Eleştiri sınırlarını aşan yukarıda sözü edilen sıfatların kullanılması, etik ilkelerinin 21. maddesine aykırıdır. Bu madde ise şöyledir: ‘Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.’

Yukarıdaki verileri göz önünde tutan MEK, oy birliğiyle ‘Gıynık’ gazetesinin kınanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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14/03/2022 12:02